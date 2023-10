Pod koniec czerwca świat obiegła informacja o tym, że 65-letnia Madonna trafiła do szpitala. 28 czerwca została znaleziona nieprzytomna w swoim nowojorskim mieszkaniu. Gwiazda trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie podobno przez co najmniej dobę była zaintubowana. Menedżer piosenkarki, Guy Oseary, przekazywał wówczas, że do szpitala trafiła z powodu poważnej infekcji bakteryjnej. "Ostatnie dni były bardzo traumatyczne, przygotowywano nas na każdy scenariusz, nie byliśmy pewni, czy ona sobie poradzi" - mówił niedługo później jej krewny, cytowany przez "Daily Mail".

Madonna: Latem na OIOM-ie, jesienią na scenie

Członek rodziny Madonny mówił też, że jej stan był prawdopodobnie spowodowany morderczymi przygotowaniami do trasy koncertowej, którą miała rozpocząć 15 lipca. "Pracowała po 12 godzin, a ostatnio nawet niemal całą dobę. Myślała, że jest niezwyciężona". Ostatecznie trasa została przełożona, a Madonna, która szczęśliwie wyszła z tego, przez parę miesięcy dochodziła do siebie. Dziś mało kto pamięta o tym, że latem przeszła przez piekło. Szczególnie, jeśli widział koncert, który kilka dni temu dała w Londynie w ramach Celebration Tour. To, co tam się działo, przechodzi ludzkie pojęcie.

Madonna: "Powtarzałam sobie, że muszę przeżyć dla moich dzieci"

Jak donosi "Daily Star", wydarzenie było dopracowane w każdym szczególe, Madonna pełna energii, a fani wręcz płakali z zachwytu. Nie zabrakło jednak także skandalu. 65-letnia Madonna pojawiła się na scenie w satynowej bieliźnie i kabaretkach. Wiła się, obściskując jednocześnie z półnagimi tancerzami i tancerkami topless. Te ostatnie wywołały największe poruszenie - takiej nagości na koncertach gwizdy chyba jeszcze nie było. Artystka nie omieszkała także wspomnieć, o tym, co przechodziła kilka miesięcy wcześniej. "To był dla mnie szalony rok i nie sądziłam, że dam radę. Straciłam pięć dni z życia. Ale anioły mnie chroniły, a moje dzieci były przy mnie i za każdym razem mnie ratowały. Przeżyłam dla nich!" - mówiła ze sceny.

Some fans had paid up to £1,300 for a ticket 😳 pic.twitter.com/vfr922AdR7— Daily Star (@dailystar) October 17, 2023

