8-latka pokonała bandytę! Zakradła się, gdy napadł na jej ojca, miała tylko kij

Bandyta napadł na sklep i dostał nauczkę. Pokonała go 8-letnia córka właściciela z kijem

Ośmiolatka pokonała uzbrojonego bandytę! Teraz jej ojciec ze łzami w oczach wspomina mrożące krew w żyłach chwile w CBS News. Dramatyczne sceny rozegrały się w wieczorem sklepie monopolowym Big Discount Liquors w Maplewood w amerykańskim stanie Minnesota. Mężczyzna imieniem Leo, właściciel sklepu, stał za ladą. Na zapleczu bawiła się jego 8-letnia córka. Nic nie zapowiadało tego, co za chwilę miało się stać. W pewnym momencie do sklepu wszedł jakiś mężczyzna ubrany w uniform Amazon, jak się potem okazało, Conchobhar Morrell (37 l.). Ale zamiast coś kupić, wyciągnął broń i zaczął grozić sprzedawcy, żądając opróżnienia kasy. „Położył pistolet na stole, poprosił mnie, żebym dał mu wszystkie pieniądze i wszystko, co było w kasie, powiedziałem mu: „Tak — dam ci wszystko” — opowiadał CBS News ojciec dziewczynki.

"Kiedy włączyłem to nagranie, nie spodziewałem się, że to zrobiła. Spodziewałem się małej dziewczynki płaczącej i krzyczącej”

Bandyta spieszył się i próbował dostać się za ladę, a wtedy wywiązała się szamotanina. Mężczyźni zaczeli okładać się pięściami między sklepowymi półkami, co widzimy na nagraniu monitoringu, które trafiło na portale informacyjne i do mediów społecznościowych. Tymczasem 8-letnia córka właściciela zobaczyła, co się dzieje. Ale zamiast spanikować, wzięła sprawy w swoje ręce. Na nagraniu widzimy, jak bierze zza lady wielki kij baseballowy, podchodzi do bandyty i kilkukrotnie go uderza. „Jestem z niej taki dumny, jest taka silna” — powiedział sprzedawca, który do momentu odtworzenia filmu nie wiedział, co zrobiła 8-latka. „Ja tego dnia po prostu miałem ochotę płakać. Kiedy włączyłem to nagranie, nie spodziewałem się, że to zrobiła. Spodziewałem się małej dziewczynki płaczącej i krzyczącej” - dodaje. Najwyraźniej niespodziewany atak dziewczynki z kijem zupełnie zbił z tropu bandziora. Mężczyzna uciekł ze sklepu, został aresztowany w okolicy. Został oskarżony o próbę brutalnego rozboju pierwszego stopnia.

