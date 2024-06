Alaksandr Łukaszenka opowiedział swój sen. Tego się nie spodziewaliśmy!

Alaksandr Łukaszenka rozmarzył się na fermie krów. Wyznał, że wcale nie śni o prezydenturze, a o nocnym dojeniu

Alaksandr Łukaszenka ma nad sobą tylko Władimira Putina i rosyjskie służby, a poza tym rządzi Białorusią w dyktatorskim stylu. Wydawałoby się, że dla takiego człowieka najważniejsze są władza i pieniądze i to o nich śni po nocach, marząc o kolejnych pałacach i zaszczytach. Ale wygląda na to, że skryte marzenia Łukaszenki są całkiem inne! Przynajmniej tak twierdzi on sam i w dodatku brzmiał dość szczerze. O co chodzi? Otóż niedawno białoruski prezydent wybrał się z wizytą gospodarską na fermę krów. Chodził po zakładzie i rozmawiał z dyrektorami. W pewnym momencie wyraźnie się rozmarzył i rozgadał!

"Do dziś mi się to śni po nocach! Ludzie, z którymi pracowałem... Śnią mi się krowy, jak je doję w nocy"

"Pamiętajcie, nie ma lepszej pracy!" – powiedział do jednego z dyrektorów oprowadzających go po mleczarni. "Ja to wszystko kiedyś robiłem. Do dziś mi się to śni po nocach! Ludzie, z którymi pracowałem... Śnią mi się krowy, jak je doję w nocy" – mówił rozmarzony białoruski dyktator. "Wcale nie o czymś związanym z prezydenturą. To wszystko bzdury!" – żachnął się Łukaszenka. "To jest najciekawsza praca. Żywi ludzie, żywe bydło, sadzenie żywych roślin i efekty" – zachwycał się. Ale nadeszła godzina wyjazdu i musiał jak niepyszny wrócić od krów do swoich pałaców. Pozostaje namawiać go, by poszedł za głosem serca, rzucił to wszystko i wyjechał na wieś!

I see cows in my dream. I milk them. It is more interesting job than the presidency...” - Belarusian president Alexander Lukashenko said this during his visit to dairy complex in the Dzerzhinsky district. pic.twitter.com/hNdPc0UXmQ— Könül Şahin 𓃠 (@KonulikShahin) June 21, 2024

