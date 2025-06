Angelina Jolie kończy 50 lat! Zobacz, jak się zmieniała

Trump zabronił wjazdu do USA obywatelom 12 państw! Czy Polska jest na liście?

Angelina Jolie skończyła 50 lat. Zobacz, jak wyglądała gwiazda kiedyś i dziś. Jak spędziła urodziny?

Angelina Jolie to gwiazda, którą zna niemal każdy człowiek na świecie! Nie tylko jej role, ale i historia burzliwego życia, w tym zakończony skandalami związek z Bradem Pittem, przyniosły jej wielki rozgłos. W środę, 4 czerwca, Angelina Jolie skończyła 50 lat. Czy imprezowała z tej okazji jak za dawnych lat? Anonimowy informator powiedział magazynowi "People", że nic z tych rzeczy: "Ona nie chce wielkiej imprezy, woli bardziej kameralne przyjęcie. Wydaje się szczerze podekscytowana i szczęśliwa z powodu ukończenia 50 lat. Akceptuje ten fakt i czuje większą stabilizację niż kiedykolwiek. Nie boi się starzeć, wręcz przeciwnie – skłania się ku temu”. Gośćmi na "kameralnym przyjęciu" Angeliny były jej dzieci, od 23-letniego Maddoxa po 16-letnie bliźniaki Knox i Vivienne.

Angelina Jolie. Historia wielkiej kariery

Jolie, córka aktora Jona Voighta i aktorki Marcheline Bertrand, rozpoczęła karierę w wieku 16 lat, pojawiając się w filmach studenckich i teledyskach. Przełomem była rola w filmie Przerwana lekcja muzyki (1999), za którą otrzymała Oscara. W kolejnych latach zyskała międzynarodową sławę dzięki roli Lary Croft w Tomb Raiderze (2001) oraz występom w takich produkcjach jak Mr. & Mrs. Smith (2005) i Changeling (2008). Po kilkuletniej przerwie Jolie powróciła na ekran w filmie Maria (2024), gdzie wcieliła się w postać operowej divy Marii Callas. Rola ta przyniosła jej nominację do Złotego Globu i została uznana za jedną z najlepszych w jej karierze Jako reżyserka, Jolie zrealizowała film Without Blood (2024), adaptację powieści Alessandro Baricco, z Salmą Hayek w roli głównej. W produkcji tej udział wzięli również jej synowie, Maddox i Pax, co podkreśla rodzinny charakter projektu.

Angelina Jolie i Brad Pitt. Historia miłości i rozstania

Angelina Jolie przez kilkanaście lat była w związku z Bradem Pittem, z którym ma szóstkę dzieci, wzięła z nim ślub w 2014 roku. Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się dziewięć lat temu. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci zajmujący się rozwodami gwiazd w "Daily Mail", Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi, teraz jednak plotki głoszą, że nie ma z nimi kontaktu. Jego biologiczna córka Shiloh zmieniła nawet nazwisko z "Jolie-Pitt" na samo "Jolie".

Sonda Kogo stronę trzymasz, Brada czy Angeliny? Brada Angeliny

Happy 50th birthday to the iconic Angelina Jolie. pic.twitter.com/r2o0XfpTGb— Pop Base (@PopBase) June 4, 2025

Angelina Jolie- jak dobrze ją znasz? Pytanie 1 z 6 Którą nagrodę otrzymała Angelina Jolie za film Przerwana lekcja muzyki z 1999 roku? Oscar - Najlepsza aktorka drugoplanowa Złoty Glob - Najlepsza aktorka drugoplanowa Critics' Choice - Najlepsza aktorka drugoplanowa Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Następne pytanie