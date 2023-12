Britney Spears znalazła miłość na Święta?! Przyłapani w skąpych strojach!

Britney Spears spotyka się ze swoim managerem? Półnagie wspólne zdjęcie w basenie wywołało szał

Britney Spears nie ma szczęścia w miłości. Na horyzoncie jest teraz trzeci rozwód z Samem Ashgarim. Do tego zachowanie piosenkarki w sieci nie przysparzało jej dobrej prasy. Britney Spears w ostatnich latach zachowuje się dziwnie. Po uwolnieniu się spod kurateli ojca rozmiłowała się z jakichś powodów w dość niepokojących nagich lub półnagich popisach na Instagramie. Tym razem było półgoło i bardzo wesoło. Britney nareszcie nie pokazała się fanom sama, a w męskim towarzystwie. Na nowym filmiku Britney pławi się w basenie ze swoim managerem Benjaminem Mallinem i pieskiem. Zdjęcie opatrzyła podpisem: "Paradise playing with my baby", co znaczy "Rajska zabawa z moim ukochanym". Podpis do fotki był wieloznaczny... fani oszaleli! Jedni są przeszczęśliwi, drudzy uważają, że ten facet zupełnie nie pasuje do piosenkarki. Jeszcze inni twierdzą, że podpis odnosi się nie do faceta, a do pieska.

Rozwód Britney Spears. Będzie wojna o 70 milionów dolarów mimo intercyzy. Sam Ashgari chce ją podważyć

Britney Spears musi szykować się jednak na burzliwe finalizowanie poprzedniego związku. Szykuje się wielka wojna o pieniądze. Sam Ashgari zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Powodem rozstania była nie tylko plotka o zdradzie piosenkarki, ale i dziwne zachowanie gwiazdy, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

