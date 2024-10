Jens Stoltenberg powiedział, że pozwolenie na wygraną Putina na Ukrainie to większe ryzyko niż nie uleganie jego groźbom nuklearnym

Władimir Putin, a potem jego minister spraw zagranicznych raz po raz mówią o broni nuklearnej, przypominając, że ją mają i mogą jej użyć. Siergiej Ławrow stwierdził ostatnio podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że walka o zwycięstwo z Rosją jako mocarstwem nuklearnym nie ma żadnego sensu. Były już szef NATO Jens Stoltenberg, który dziś, 1 października oddaje władzę Markowi Rutte, wypowiedział się na ten temat w wywiadzie dla Reutersa. Ocenił, że "w czasie wojny nie ma opcji bez ryzyka" i że nie ma "cudownego rozwiązania", które zmieniłoby bieg wojny, natomiast ukraińskie ataki zachodnią bronią dalekiego zasięgu na terenie Rosji mogłyby pomóc zwyciężyć Rosję. Putin mówił wcześniej, że zgoda na takie uderzenia oznaczałaby wojnę Rosji z NATO. Ale zdaniem Jensa Stoltenberga groźniejsze jest nie podjęcie ryzyka, a pozwolenie na wygraną Rosji w wojnie na Ukrainie. "Wtedy przesłanie będzie takie, że gdy (Rosja) użyje siły militarnej, ale także gdy zagrozi sojusznikom NATO, dostanie to, czego chce, a to sprawi, że wszyscy będziemy bardziej podatni" – powiedział Stoltenberg.

"Nie sądzę, byśmy mogli zmienić zdanie prezydenta Putina, ale możemy zmienić jego kalkulację"

"Zobaczyliśmy przykład lekkomyślnej rosyjskiej retoryki i komunikatów nuklearnych" - powiedział był sef NATO. "Za każdym razem, gdy zwiększaliśmy nasze wsparcie poprzez nowe typy broni – czołgi bojowe, ogniem dalekiego zasięgu lub samoloty F-16 – Rosjanie próbowali nam przeszkodzić. Do tej pory nie udało im się to, zatem ostatnie rosyjskie wypowiedzi nie powinny powstrzymać sojuszników NATO przed wspieraniem Ukrainy. Kiedy zostanie uzgodniona jakaś linia - czy to uznana przez społeczność międzynarodową granica, czy inna linia zawieszenia broni - musimy mieć absolutną pewność, że wojna tam się zakończy. Do tej pory widzieliśmy Rosję atakującą, czekającą, a potem atakującą ponownie. Nie sądzę, byśmy mogli zmienić zdanie prezydenta Putina, ale możemy zmienić jego kalkulację, pokazując, że koszt kontynuowania wojny jest tak wysoki, iż lepiej dla niego będzie usiąść i zaakceptować Ukrainę jako suwerenne, niepodległe państwo" - mówił polityk.

Siergiej Ławrow mówił o broni nuklearnej przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. "Bezsens i niebezpieczeństwo samej idei walki o zwycięstwo z mocarstwem nuklearnym, którym jest Rosja”

Nie ma już chyba tygodnia bez rosyjskich gróźb atomowych. Ostatnio Władimir Putin mówił o broni nuklearnej w odpowiedzi na rozmowy wśród sojuszników Kijowa na temat możliwości dania Ukraińcom zielonego światła do atakowania celów w Rosji przy pomocy zachodniej broni dalekiego zasięgu. Putin stwierdził, że taka zgoda oznaczałaby wojnę Rosji z NATO. Następnie rosyjski dyktator zapowiedział zmianę w rosyjskiej doktrynie nuklearnej, która pozwalałaby na odpowiedź przy użyciu broni atomowej nawet w razie ataku na Federację Rosyjską bronią konwencjonalną. Tym razem to minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku zaczął mówić o tej najstraszniejszej broni. Ostrzegł, by nie odrzucać przedstawianych przez Rosję propozycji zakończenia wojny na Ukrainie i nie popierać tych prezentowanych przez Kijów - jak wiadomo, zawsze zakładających całkowite wycofanie wojsk Rosji z okupowanych terenów z Krymem włącznie.

Siergiej Ławrow sugerował rozszerzenie wojny na Ukrainie? "Już przygotowują Europę na to, aby również rzuciła się w tę eskapadę”

„Nie będę tu mówił o bezsensie i niebezpieczeństwie samej idei walki o zwycięstwo z mocarstwem nuklearnym, którym jest Rosja” – powiedział Siergiej Ławrow. Równie bezsensowne jest to, że zachodni zwolennicy Kijowa przysięgają, że nie ma alternatywy dla negocjacji opartych na niesławnej formule pokojowej” - kontynuował, mając na myśli formułę pokojową Ukrainy. „Obecni anglosascy stratedzy nie ukrywają swoich pomysłów. Na razie mają nadzieję pokonać Rosję, wykorzystując nielegalny neonazistowski reżim kijowski, ale już przygotowują Europę na to, aby również rzuciła się w tę samobójczą eskapadę” – powiedział wieloznacznie Ławrow, być może sugerując, że inne kraje poza Ukrainą mogą włączyć się do wojny.

