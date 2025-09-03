Coś poważnego stanie się do marca 2026 roku? Wyciekły dokumenty

"Le Canard Enchaîné" ujawnił dokument z Francji. Rząd każe szpitalom zacząć przygotowania

O co może chodzić? Francuskie media ujawniły pewien poufny i niepokojący dokument jeszcze z 18 lipca, jaki otrzymali dyrektorzy szpitali w tym kraju. Są to polecenia od Ministerstwa Zdrowia. Resort każe klinikom we Francji przygotować się na jakieś nadzwyczajne i masowe wydarzenia do marca 2026 roku. Z dokumentów wynika, że chodzi o leczenie dużych ilości żołnierzy, także z zagranicy. Czyżby były to przygotowania do eskalacji wojny na Ukrainie, a może do ewentualnych skutków "gwarancji bezpieczeństwa"? Jak wiemy, zwłaszcza Francja i Wielka Brytania, ale też Finlandia czy Litwa chcą wysłać na Ukrainę swoich żołnierzy w ramach sił pokojowych, ale po ogłoszeniu zawieszenia broni. Być może szykując się na czarny scenariusz, w którym Rosja odważyłaby się ich zaatakować, już teraz Francuzi dają znać szpitalom o zagrożeniu.

Mowa jest też o „umożliwieniu przekierowania żołnierzy zagranicznych do ich krajów ojczystych”

W dokumencie jest mowa o "poważnym zaangażowaniu" placówek służby zdrowia. Szpitale ostrzegane są, by były świadome „ograniczeń wojennych” i gotowe do leczenia żołnierzy nie tylko francuskich, ale i zagranicznych w przypadku poważnego konfliktu. Podano nawet liczby - od 10do 15 tysięcy żołnierzy w ciągu 10 do 180 dni. Wygląda więc na to, że to przygotowania na wypadek konfliktu zbrojnego, w którym będą uczestniczyć również żołnierze z Francji. Mowa jest też o utworzeniu punków medycznych w pobliżu dworców, lotnisk i portów, aby „umożliwić przekierowanie żołnierzy zagranicznych do ich krajów ojczystych”.

Francuskie władze mówią, że niekoniecznie chodzi o wojnę, ale też o epidemie i nie tylko

Dmuchanie na zimne czy jakieś realne zagrożenie, o którym władze wiedzą więcej niż my? Rzecznik rządu powiedział Euronews, że zadaniem Ministerstwa Zdrowia jest przygotowanie się na szeroki zakres „zagrożeń, z jakimi może się zetknąć system opieki zdrowotnej”, w tym epidemie, kryzysy środowiskowe i „szkodliwe ryzyko”. Z kolei w wywiadzie dla BFMTV minister zdrowia Catherine Vautrin cytowana przez Euronews stwierdziła, że ​​„przewidywanie kryzysów i ich konsekwencji jest w kraju całkowicie normalne”, a jako przykład kryzysu podała nie wojnę, na pandemię Covid-19. W dokumencie, do którego dotarł francuski tygodnik, mowa jest jednak o żołnierzach i "ograniczeniach wojennych".

🔴ALERTE INFO🇫🇷Le ministère de la Santé demande aux hôpitaux français de se préparer à « un scénario de guerre d’ici mars 2026 »🔴Un document du ministère de la Santé dévoilé récemment demanderait aux hôpitaux de se préparer à accueillir des milliers de soldats blessés d'ici… pic.twitter.com/WwcTfCOOLw— Les Spectateurs (@SpectateursFr) August 30, 2025

