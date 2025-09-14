Czeski minister spraw zagranicznych: "Rosja musi zapłacić konkretną cenę za prowokacje przeciwko NATO"

Jacek Chlewicki
PAP
2025-09-14 20:18

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský zaapelował o zaostrzenie sankcji wobec Rosji po kolejnych naruszeniach przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie drony. Podkreślił, że Moskwa „nadal prowokuje” i musi ponieść realne konsekwencje swoich działań.

MSZ Czech Jan Lipavský

Autor: Efrem Lukatsky/ Associated Press

Jan Lipavský, czeski minister spraw zagranicznych, wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. "Rosja nadal prowokuje. Wczoraj wieczorem była to Rumunia. Nie wierzę w rosyjskie "błędy". Jako sojusznicy NATO, zachowujemy czujność. Rosja musi zapłacić konkretną cenę za prowokacje przeciwko NATO. Dlatego Czechy popierają dalsze sankcje" - napisał na portalu X Jan Lipavský.

W sobotę minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu poinformował, że rumuńskie siły powietrzne przechwyciły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Z kolei w nocy z 9 na 10 września, wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony została polska przestrzeń powietrzna. Według informacji podanych przez kancelarię prezydenta polską granicę przekroczyło 21 dronów.

W piątek na wniosek Polski odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rumuńskie MSZ zapowiedziało w niedzielę, że zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjskiego drona.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji mają uczestniczyć m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery. Ministerstwo obrony Czech poinformowało w niedzielę w serwisie X, że trzy śmigłowce z czeskiej jednostki operacji specjalnych, które mają zwalczać drony, są już w Polsce. Do miejsca ostatecznego stacjonowania powinny dotrzeć w najbliższych godzinach.

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
