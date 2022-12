Benedykt XVI w poważnym stanie. Papież Franciszek prosi o modlitwę

W środę, 28 grudnia 2022 roku papież Franciszek poprosił o modlitwę za Benedykta XVI, który jest bardzo chory. Informację podała agencja Reutera, a kilka godzin później rzecznik Watykanu potwierdził, że po zakończonej audiencji generalnej w Watykanie Franciszek udał się do Ogrodów Watykańskich, aby odwiedzić mieszkającego tam emerytowanego papieża. "Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory. Proszę Was o modlitwę do Boga, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca" - powiedział po włosku papież Franciszek.

Dlaczego Benedykt XVI abdykował w 2013 roku?

Benedykt XVI to imię, jakie kardynał Josepf Ratzinger przyjął, gdy został papieżem w 2005 roku. Urodził się 16 kwietnia 1927 w Niemczech. Został głową Kościoła katolickiego po śmierci papieża Polaka - Jana Pawła II. Benedykt XVI był uznawany za papieża rozmodlonego, wielkiego erudytę i myśliciela Kościoła. Przeciwnicy zarzucali mu, że za mało działa praktycznie i nie jest tak blisko ludzi, jak papież Polak. Ale nie to było powodem jego abdykacji. Dlaczego Benedykt XVI abdykował? Już wówczas narzekał na swój stan zdrowia. Został papieżem późno, bo miał wtedy 78 lat. Po ośmiu latach, w 2013 roku, w wieku 86 lat, Benedykt XVI abdykował właśnie z uwagi na swoje zdrowie. Tłumaczył, że brak mu sił. Ogłosił swoją decyzję o abdykacji 11 lutego 2013 roku, przed południem, w Watykanie. Decyzja o ustąpieniu ze stanowiska sprawiła, że jest pierwszym papieżem opuszczającym urząd od czasów rezygnacji papieża Grzegorza XII w 1415 roku. Tyle że wówczas był to skutek schizmy w Kościele. Benedykt XVI zdecydował o rezygnacji sam. Swoją decyzję ogłosił po łacinie w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Zgodnie ze swoją deklaracją, papież ustąpił z urzędu 28 lutego 2013, o godzinie 20.00.

Benedykt XVI o powodach rezygnacji. "Nie jestem w stanie podjąć trudnej pielgrzymki..."

O powodach abdykacji Benedykt XVI mówił tak w wywiadzie opublikowanym na łamach dziennika „La Repubblica” w 2016 roku: "Moja decyzja o rezygnacji z dalszego pełnienia posługi spowodowana była świadomością, że nie jestem w stanie podjąć trudnej pielgrzymki do Rio de Janeiro na Światowe Dni Młodzieży. (...) Od początku byłem świadomy moich ograniczeń i przyjąłem wybór, tak jak zawsze starałem się czynić w moim życiu, w duchu posłuszeństwa. Potem były mniejsze lub większe trudności pontyfikatu, ale było też wiele łask".

Benedykt XVI po abdykacji jest emerytowanym papieżem. Co to oznacza w Kościele?

Dziś Benedykt XVI jest emerytowanym papieżem. Co to oznacza? Tytuł ten w Kościele katolickim istnieje właśnie od 2013 roku i przysługuje papieżowi, który ogłosił renuntiatio, czyli zrzeczenie się urzędu. Papież po ustąpieniu nie nosi tytułu kardynała. Przysługuje mu tytuł Emerytowanego Biskupa Rzymu. Od czasu abdykacji Benedykt XVI rzadko pokazuje się publicznie. Stara się być aktywny, przyjmuje gości, ale nie pełni przecież obowiązków przynależnych głowie Kościoła katolickiego.

Dodajmy, że następcą Benedykta XVI został 13 marca 2013 roku kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek.

Poniżej zobaczycie galerię, jak choroba zmieniła w ostatnich miesiącach Benedykta XVI: