i Autor: AP Photo Donald Trump. Przemówienie

O co chodzi?

Donald Trump oficjalnie wybrany na prezydenta. Dopełniono formalności

Donald Trump został oficjalnie wybrany przez Kolegium Elektorów na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć już od wyborów w listopadzie było wiadomo, że to kandydat Republikanów wygrał, dopiero we wtorek 17 grudnia doszło do tego oficjalnie. Dlaczego? Poniżej prezentujemy szczegóły.