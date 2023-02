Dramat gwiazdy filmów dla dorosłych. "Wyrzucili mi konia ze stajni, bo się rozbieram"

Kadyrow wzywa do wojny z Polską. "To walka z satanizmem"

Brytyjska gwiazda popularnego serwisu oferującego treści dla dorosłych zarabia około 5 tys. funtów miesięcznie (prawie 27 tys. zł). Część tej pokaźnej sumki wydawała do niedawna na to, by utrzymać swoją klacz, Cherry. I to utrzymać ją w naprawdę w luksusowych warunkach, w prestiżowym ośrodku jeździeckim Marbury Equestrian Centre w Cheshire, za który co miesiąc płaciła 630 funtów, czyli niemal 3,5 tys. zł. Chwilę przez sylwestrem 2022 dostała wiadomość, że musi zabrać stamtąd swojego konia, a stajnia pokryje koszty związane z przeniesieniem zwierzęcia w inne miejsce.

Stajnia do modelki dla dorosłych: "Niestety, źle się czujemy z twoją branżą"

"Jesteś cudowną osobą. Jednakże niestety nie czujemy się komfortowo z branżą, w której pracujesz, na którą zwrócono mi uwagę, oraz z różnymi ludźmi, których do nas przyprowadzałaś" - przekazał jej przedstawiciel stajni, Ross Evans. ​"Nigdy nie zrobiłam nic złego i zawsze szanowałam personel stadniny. To absolutnie przerażające - jestem dyskryminowana z powodu mojej pracy" - żali się gwiazda, a cytuje ją "The Sun".

"Praca mnie nie definiuje. Czuję się zraniona"

Podkreśla, że decyzja właścicieli ośrodka głęboko ją zraniła. "Praca danej osoby nie definiuje jej osobowości" - mówi. Deklaruje też, ze już przeniosła ukochaną klacz w miejsce, w którym nikt nie robi problemów w związku z jej zajęciem.

A rider and her horse were booted out of a posh stables — because she works as an OnlyFans model. Honour Spencer (@X_MissMay_X) was given ten days to quit the high-end equestrian centre, which charged £630 a month to look after her horse CherryBy #TheSunhttps://t.co/r2dXYUqHMp— OneLike (@OneLikeApp) February 9, 2023

