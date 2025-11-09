Igor poleciał na Maderę i już z niej nie wrócił. Tragiczny finał poszukiwań polskiego turysty

Tajemnicze zaginięcie Igora H. na Maderze

Igor H. na Maderę wyjechał 26 października. Do 1 listopada przebywał tam ze swoją dziewczyną, która wróciła do Polski. Następnie 31-latek wyruszył samotnie na górską wędrówkę w rejonie Levada dos Tornos, w pobliżu Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery.

Ostatnia wiadomość od Igora pochodzi z 1 listopada, z godziny 23. 2 listopada około godz. 13 ostatni raz zlokalizowano telefon Igora. Według lokalizacji 31-latek był w rejonie Levada dos Tornos.

Zaginięcie Igora zgłoszono policji polskiej oraz portugalskiej. W poniedziałek (3 listopada) miejscowe służby rozpoczęły poszukiwania. Poszukiwania turysty z Poznania były utrudnione ze względu na górzysty, porośnięty gęstą roślinnością teren.

Tragiczny finał poszukiwań Igora

W sobotę (8 listopada) potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Odnaleziono ciało Igora, które - jak podaje serwis This is Madeira Island - znalazł przewodnik z Madery, współpracujący współpracował z prywatnym zespołem ratunkowym wynajętym przez rodzinę zaginionego. Ciało znajdowało się w trudno dostępnym terenie w regionie Ribeira Grande, Faias, w gminie Santana. Igor najprawdopodobniej spadł w przepaść.

Źródło: This is Madeira / Onet

