W 1995 roku z kanału Holt w Kalifornii wyłowiono lodówkę, w której odnaleziono zwłoki. Były w takim stanie rozkładu, że nie udało się wówczas zidentyfikować ofiary. Śledczy wiedzieli tylko, że w lodówce przeleżała jakieś pół roku, wskazując, że zginęła najprawdopodobniej z końcem 1994 roku od uderzenia tępym narzędziem w głowę. Teraz wreszcie udało się odkryć tożsamość zamordowanej. To Amanda Lynn Schumann Deza, która w momencie śmierci miała 29 lat, była w separacji z mężem i miała trójkę dzieci. Bliscy szukali jej od prawie 30 lat.

"Zidentyfikowaliśmy ją za pomocą nowoczesnych technologii, tak jak dzieje się to teraz w całym kraju" – mówił szeryf Patrick Withrow, podczas niedawnej konferencji prasowej. Cytuje go "Daily Star". Firma Othram Inc, zajmująca się genetyką sądową, poinformowała, że kobietę udało się zidentyfikować pobierając z jej szczątków DNA i porównując materiał z DNA matki ofiary i jej córki. Kolejnym krokiem jest odnalezienie zabójcy.

Nagroda za informacje o zabójcy sprzed 30 lat

"Z tego, co przypomina jej rodzina, po raz ostatni widziano ją w nieznanym kompleksie mieszkalnym w mieście Napa. Była w towarzystwie niezidentyfikowanego na razie mężczyzny, którego poznała w ośrodku rehabilitacyjnym" - czytamy ustalenia śledczych. "Trudno jest odkryć, kto kogoś zabił, jeśli nie wiesz, kim jest ofiara. Teraz już to wiemy" - mówi z kolei porucznik Linda Jimenez, detektyw z biura szeryfa hrabstwa San Joaquin, które zajmuje się dochodzeniem. Śledczy oferują nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów (ok. 44 tys. zł) dla każdego, kto dostarczy informacje, które doprowadzą do aresztowania mordercy.

