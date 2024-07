Takie są plany Kamali Harris! Są trzy możliwości, jeśli zostanie prezydentem

Bloomberg: Kamala Harris bierze pod uwagę trzech kandydatów na stanowisko wiceprezydenta USA. To osoby o centrowych poglądach

Wybory prezydenckie w USA odbędą się już 5 listopada. Zmierzą się w nich ze sobą Donald Trump i Kamala Harris. Ostatnie tygodnie przyniosły szokujące wydarzenia, które w decydujący sposób wpłynęły na przedwyborczą sytuację. Trump był o włos od śmierci, kiedy 13 lipca zamachowiec strzelił do niego podczas wiecu, ale tylko drasnął go w ucho, a Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach, zaś Kamala Harris szybko zapewniła sobie odpowiednio wysokie poparcie w partii Demokratów, by móc zacząć własną kampanię. Sondaże pokazują niemal równe szanse Trumpa i Harris przy niewielkiej, czasem jedynie jednoprocentowej czy dwuprocentowej przewadze kandydata Republikanów. Co się stanie, jeśli to Kamala Harris zostanie w listopadzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Jeśli wygra kandydatka Demokratów, możliwe są trzy scenariusze, jeśli chodzi o wybór wiceprezydenta USA.

Kandydaci na wiceprezydenta to senator z Arizony Mark Kelly, gubernator stanu Pensylwania Josh Shapiro i gubernator Minnesoty Tim Walz

Jak podała agencja Bloomberga, Kamala Harris bierze pod uwagę trzech kandydatów na stanowisko wiceprezydenta USA. Wśród nich są senator z Arizony Mark Kelly, gubernator stanu Pensylwania Josh Shapiro i gubernator Minnesoty Tim Walz. Oficjalnie nazwisko osoby, która w razie wygranej Harris będzie wiceprezdentem, poznamy 7 sierpnia. Jak zauważa Bloomberg, kandydaci ci mają centrowe poglądy, a jednocześnie są znani jako krytycy Trumpa. Mają zapewne pomóc Kamali Harris dotrzeć do mniej lewicowych wyborców, którzy jednak nie chcą oddać swojego głosu na kontrowersyjnego kandydata republikanów.

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich w USA. Jak uzasadnił swoją decyzję?

Joe Biden był wzywany do rezygnacji z kandydowania na prezydenta USA od miesięcy, ale wezwania te zdecydowanie przybrały na sile po jego katastrofalnym występie podczas debaty przedwyborczej z Donaldem Trumpem. Urzędujący prezydent zacinał się, mówił mało i wolno. Popełniał też coraz więcej gaf, sprawiając wrażenie półprzytomnego, m.in. publicznie przedstawił Wołodymyra Zełenskiego jako Władimira Putina. Odmawiał rezygnacji z udziału w wyborach, tłumacząc się zmęczeniem, ale w końcu w niedzielę po południu wezwał do siebie pracowników i zadeklarował cofnięcie kandydatury, wskazując wiceprezydent Kamalę Harris jako popieraną przez siebie osobę mającą go zastąpić. W mediach społecznościowych Joe Biden napisał: "Drodzy Demokraci, zdecydowałem się nie przyjąć tej nominacji i przez resztę mojej kadencji skoncentrować całą swoją energię na moich obowiązkach Prezydenta. Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 r. był wybór Kamali Harris na wiceprezydenta. I to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem. Dziś chcę wyrazić moje pełne poparcie i akceptację dla Kamali, która będzie tegoroczną kandydatką naszej partii. Demokraci – czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to".

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

On PredictIt, Sen. Mark Kelly is currently the favorite (at 40 cents) - followed by PA Gov. Josh Shapiro (29 cents) and NC Gov. Roy Cooper (18 cents) - to be Kamala Harris' running mate https://t.co/qmaaD6ijHX pic.twitter.com/VJvHAPrqah— Blue Virginia (@bluevirginia) July 23, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to kraj? Podajemy nazwy miast! Pytanie 1 z 10 Ratyzbona, Stuttgart, Norymberga Niemcy Austria Holandia Dalej