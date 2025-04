Konklawe może trwać trzy lata! Albo dziesięć godzin. Te rekordy szokują

Kiedy konklawe? Jak długo będzie trwać? Historyczne rekordy zaskakują. Najdłuższe konklawe trwało 33 miesiące

Pogrzeb papieża Franciszka odbył się wczoraj, 26 kwietnia. Podczas uroczystości trumna z ciałem Ojca Świętego trafiła z bazyliki św. Piotra w Watykanie do bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie, gdzie przygotowano dla papieża grób w jednej z naw. Uroczystości już za nami i teraz uwaga świata zaczyna kierować się pomału w stronę nadchodzącego wielkimi krokami konklawe, którego oficjalna data jeszcze nie została ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to między 5 a 10 maja. Nowego papieża wybierze 135 kardynałów, w tym ponad 70 spoza Europy. Kto zostanie następnym papieżem? Kiedy zobaczymy biały dym nad Watykanem i usłyszymy słynne "Habemus papam"? Wtedy, kiedy któryś z kandydatów zbierze dwie trzecie wszystkich głosów podczas głosowania kardynałów. A to może potrwać, jeśli głosujący są podzieleni. Rekordy długości trwania konklawe mogą szokować! Najkrótsze konklawe w historii miało miejsce w 1503 roku, kiedy papież Juliusz II został wybrany w niecałe 10 godzin. Kiedy w marcu 2013 roku wybrano papieża Franciszka, zajęło to nieco ponad 24 godziny. Najdłuższe konklawe w historii trwało 33 miesiące (!), a więc niemal trzy lata. Tyle czasu zajęło podzielonym kardynałom wybranie papieża Grzegorza X W 1268 roku.

Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Papież został pochowany 26 kwietnia, w sobotę, konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie wzięło niemal 170 delegacji, przybyli m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

Sonda Czy prezydent postąpił słusznie ogłaszając żałobę po śmierci papieża? To słuszna decyzja To zła decyzja Jest mi to obojętne

Pope Francis' tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or 'nine days' of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV— Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025

i Autor: SE

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zakończ maj 2025 godnym wynikiem! Zaliczenie od 6/10 Pytanie 1 z 10 Do którego państwa należą Kajmany? Do Wielkiej Brytanii Do USA Do Kataru Następne pytanie