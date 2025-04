To on zostanie kolejnym papieżem? Sztuczna inteligencja i bukmacherzy już wiedzą

Jak to wygląda?

Kto zostanie następnym papieżem? Sztuczna inteligencja wskazuje na 70-letniego Pietro Parolina z Włoch

Pogrzeb papieża Franciszka odbył się wczoraj, 26 kwietnia. Podczas uroczystości trumna z ciałem Ojca Świętego trafiła z bazyliki św. Piotra w Watykanie do bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie, gdzie przygotowano dla papieża grób w jednej z naw. Uroczystości już za nami i teraz uwaga świata zaczyna kierować się pomału w stronę nadchodzącego wielkimi krokami konklawe, którego oficjalna data jeszcze nie została ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie to między 5 a 10 maja. Kto zostanie następnym papieżem? Spekulacje nie ustają, a kardynałowie licznie zgromadzeni w Watykanie już prowadzą nieoficjalne zakulisowe rozmowy. Bukmacherzy obstawiają zakłady, a i sztuczna inteligencja już swoje wie. Jedni i drudzy wymieniają najczęściej jedno nazwisko! Jak pisze Daily Mail, to kardynał Pietro Parolin według Chata GPT obejmie Stolicę Piotrową, a szanse tego włoskiego purpurata na zwycięstwo wynoszą aż 37 proc. Na drugim miejscu jest Luis Antonio Tagle (68 l.), duchowny z Filipin z 32-procentowymi szansami na wybór.

Parolinowi depcze po piętach kardynał z Azji. Luis Antonio Tagle z Filipin też ma spore szanse

Wszyscy kandydaci z Afryki pozostają mimo wszystko w tyle, być może dlatego, że są znani ze swojego skrajnego konserwatyzmu i mogliby nie przysporzyć Kościołowi większej popularności, w przeciwieństwie do uznawanego za umiarkowanego i względnie liberalnego Parolina lub też kandydata z Filipin, który byłby pierwszym azjatyckim papieżem w dziejach. Wybór jednego z tych dwóch kandydatów po prostu bardziej by się kardynałom opłacał. Uważają tak również bukmacherzy z William Hill, którzy także stwierdzają, że najczęściej obstawianym kandydatem jest 70-letni kardynał Pietro Parolin. Kim jest faworyt konklawe? To watykański sekretarz stanu od 2013 roku, poprzednio był nuncjuszem apostolskim w Wenezueli. W 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

#NSTworld AI joins guessing game for next pope, names Tagle, Parolin as top pickshttps://t.co/RVtnqiupUk— New Straits Times (@NST_Online) April 23, 2025

