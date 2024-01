Kosiarka zabiła ją po seksie! Tajemnicza śmierć 27-latki na farmie

Para zakochanych wskoczyła na kosiarkę po seksie w buszu. Pojazd wywrócił się i zabił kobietę. Nagły zwrot akcji w sprawie!

Romantyczny wyjazd pary 27-latków z Niemiec do Australii zakończył się tragedią! A teraz pojawiły się szokujące oskarżenia koronera i matki dziewczyny wobec jej chłopaka... Dramat rozegrał się na farmie awokado w Tamborine Mountain. W maju ubiegłego roku pracowali tam przybysze z Niemiec, Jennifer Kohl (+27 l.) i jej partner Paul T. (27 l.). Jak pisze Daily Mail, feralnego dnia para zakochanych po skończonej pracy postanowiła zaszaleć i udali się w mniej uczęszczane rejony farmy, by uprawiać seks wśród australijskiego buszu. Następnie Paul T. zaczął namawiać swoją dziewczynę Jennifer do czegoś dziwnego i niebezpiecznego. Chciał, by wsiadła razem z nim na dużą kosiarkę, by pojeździć. Jak zeznali potem znajomi pary z farmy, chłopak opowiadał, że dziewczyna nie chciała wsiadać na urządzenie, ale ją do tego nakłonił. Po przejechaniu pewnego odcinka drogi po zboczu kosiarka wywróciła się, przygniatając 27-latkę. Paul T. tłumaczył, że nie był w stanie sam podnieść ciężkiego pojazdu. Zatrzymywał auta, wzywał pomocy, ale nawet trzem osobom nie udało się uwolnić kobiety. Gdy na miejsce przybyli ratownicy, zaczęli reanimację, lecz bez skutku. Jennifer Kohl zmarła.

Koroner: „Mam uzasadnione podejrzenie, że pan Tunik dopuścił się przestępstwa podlegającego oskarżeniu”

Paul T. wyjechał do Niemiec, nie składając wyjaśnień koronerowi. Po paru miesiącach okazuje się, że właśnie według koronera zdarzenie mogło nie być tylko wypadkiem. Koroner Carol Lee powiadomiła, iż ma „uzasadnione podejrzenie, że pan Tunik dopuścił się przestępstwa podlegającego oskarżeniu” w związku ze śmiercią swojej dziewczyny. „Ponieważ nie otrzymałam pisma od pana Tunika, mimo umożliwienia mu jego złożenia, kieruję sprawę do Biura Dyrektora Prokuratury” - dodaje koroner. Mężczyznę atakuje publicznie także matka Jennifer, która przyleciała do Australii, by brać udział w śledztwie. "Jeśli TY (Paul Tunik) kiedykolwiek ponownie pojedziesz do Australii, ubierz się ciepło!!! Policja czeka i chętnie cię przyjmie!” – napisała na Facebooku.

i Autor: Facebook

Sonda Byłeś w Australii? Tak Nie

Huge twist after German backpacker Jennifer Kohl was crushed to death by mower after having sex with her boyfriend Paul Tunik on a Tamborine Mountain farm https://t.co/o5zzGU2mbU pic.twitter.com/T3PjVD1vyS— Daily Mail Online (@MailOnline) January 8, 2024

QUIZ. Stare hity polskiego internetu! Przed laty śmieszyły do łez. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 10 Co obiecywał w klipie wyborczym Krzysztof Kononowicz? Że zlikwiduje wszystko i nie będzie niczego Że da ludziom wszystko i będzie wszystko Że przeniesie stolicę do Białegostoku Dalej