Wiemy, dlaczego!

Karol III i Camilla pojadą na koronację dwiema karetami. Jednej z nich nie znosiła Elżbieta II!

Sensacyjne doniesienia z Pałacu Buckingham! Aż dwie karety będą potrzebne do tego, by król Karol III wraz z małżonką Camillą, udał się na swoją własną koronację. Wszystko po to, by... podróż nie była "okropna" i "niezbyt wygodna". Właśnie takimi słowami wyprawę na własną koronację opisywała królowa Elżbieta II. Co dokładnie miała na myśli?