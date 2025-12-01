Krwawa jatka na kinderbalu. Szokujące nowe doniesienia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-01 8:59

Nowe doniesienia na temat krwawej strzelaniny na urodzinach dziecka w Kalifornii! Lokalne władze potwierdziły krążące od wczoraj w mediach społecznościowych plotki, zgodnie z którymi tłem tragicznych wydarzeń były gangsterskie porachunki. Ponadto sprawców było więcej, a nie tylko jeden, jak wcześniej podawano. Najmłodsza ofiara strzelaniny w sali bankietowej miała tylko osiem lat.

Lokalne władze potwierdzają, że strzelanina w Kalifornii to efekt walki gangów. Najmłodsza ofiara miała 8 lat

Są nowe informacje ze Stanów Zjednoczonych na temat wielkiej strzelaniny, która miała miejsce podczas przyjęcia urodzinowego dziecka w Stockton w stanie Kalifornia. Sprawcy otworzyli ogień do uczestników kinderbalu zorganizowanego w sali bankietowej Monkey Space. Miało to miejsce wczoraj, 30 listopada tuż przed godziną 18. czasu miejscowego przy Lucile Avenue 1900. Zginęły cztery osoby, w tym dzieci, a jedenaścioro innych uczestników imprezy zostało rannych i trafiło do szpitali. Ofiary śmiertelne miały zaledwie 8, 9, 14 i 21 lat, jest więc wśród nich aż troje dzieci. "Wstępne informacje sugerują, że może to być celowy atak Naszym priorytetem jest zidentyfikowanie podejrzanego" - powiedziała amerykańskim dziennikarzom Heather Brent, rzeczniczka Biura Szeryfa Hrabstwa San Joaquin. Dziś, 1 grudnia, wiemy już więcej o tragicznych wydarzeniach w Stockton.

ZOBACZ TEŻ: 12-latka wchłonięta przez plażę! Dramatyczna akcja ratunkowa

"Powinni teraz pisać swoje listy świąteczne. Ich rodzice powinni robić im świąteczne zakupy"

Lokalne władze potwierdziły krążące od wczoraj w mediach społecznościowych plotki, zgodnie z którymi tłem tragicznych wydarzeń były gangsterskie porachunki. Pani burmistrz Stockton, Christina Fugazi powiedziała dla Fox40, że strzelanina miała związek z walką gangów, nazywając to wydarzenie „terroryzmem wewnętrznym”. „Nazwijmy to po imieniu. To terroryzm wewnętrzny. To przemoc gangów i musi się to skończyć w naszym mieście” – stwierdziła Fugazi. „Powinni teraz pisać swoje listy świąteczne. Ich rodzice powinni robić im świąteczne zakupy. I pomyśleć, że ich życie się skończyło. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, przez co przechodzą te rodziny. Serce mi pęka”  - dodała, mając na myśli ofiary. Jak ujawniła Heather Brent, rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa San Joaquin, poszukiwany sprawca masakry prawdopodobnie nie jest tylko jeden, jak wcześniej podawano. "Teraz rozważamy możliwość kilku" – powiedziała Brent.

Super Express Google News
Sonda
Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tytani intelektu powalczą o komplet!
Pytanie 1 z 10
Stolicą Australii jest:
Strzelanina w narkotykowym imperium pod Bydgoszczą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRZELANINA W USA
KALIFORNIA