Krwawa jatka na kinderbalu. Szokujące nowe doniesienia

Lokalne władze potwierdzają, że strzelanina w Kalifornii to efekt walki gangów. Najmłodsza ofiara miała 8 lat

Są nowe informacje ze Stanów Zjednoczonych na temat wielkiej strzelaniny, która miała miejsce podczas przyjęcia urodzinowego dziecka w Stockton w stanie Kalifornia. Sprawcy otworzyli ogień do uczestników kinderbalu zorganizowanego w sali bankietowej Monkey Space. Miało to miejsce wczoraj, 30 listopada tuż przed godziną 18. czasu miejscowego przy Lucile Avenue 1900. Zginęły cztery osoby, w tym dzieci, a jedenaścioro innych uczestników imprezy zostało rannych i trafiło do szpitali. Ofiary śmiertelne miały zaledwie 8, 9, 14 i 21 lat, jest więc wśród nich aż troje dzieci. "Wstępne informacje sugerują, że może to być celowy atak Naszym priorytetem jest zidentyfikowanie podejrzanego" - powiedziała amerykańskim dziennikarzom Heather Brent, rzeczniczka Biura Szeryfa Hrabstwa San Joaquin. Dziś, 1 grudnia, wiemy już więcej o tragicznych wydarzeniach w Stockton.

ZOBACZ TEŻ: 12-latka wchłonięta przez plażę! Dramatyczna akcja ratunkowa

"Powinni teraz pisać swoje listy świąteczne. Ich rodzice powinni robić im świąteczne zakupy"

Lokalne władze potwierdziły krążące od wczoraj w mediach społecznościowych plotki, zgodnie z którymi tłem tragicznych wydarzeń były gangsterskie porachunki. Pani burmistrz Stockton, Christina Fugazi powiedziała dla Fox40, że strzelanina miała związek z walką gangów, nazywając to wydarzenie „terroryzmem wewnętrznym”. „Nazwijmy to po imieniu. To terroryzm wewnętrzny. To przemoc gangów i musi się to skończyć w naszym mieście” – stwierdziła Fugazi. „Powinni teraz pisać swoje listy świąteczne. Ich rodzice powinni robić im świąteczne zakupy. I pomyśleć, że ich życie się skończyło. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, przez co przechodzą te rodziny. Serce mi pęka” - dodała, mając na myśli ofiary. Jak ujawniła Heather Brent, rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa San Joaquin, poszukiwany sprawca masakry prawdopodobnie nie jest tylko jeden, jak wcześniej podawano. "Teraz rozważamy możliwość kilku" – powiedziała Brent.

Sonda Chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych? TAK NIE

Stockton mass shooting that killed 4, including 3 kids, at child’s birthday party was gang-related: mayor https://t.co/J9kTmvwSLp pic.twitter.com/DGv0UJPTLn— New York Post (@nypost) December 1, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tytani intelektu powalczą o komplet! Pytanie 1 z 10 Stolicą Australii jest: Sydney Canberra Melbourne Perth Następne pytanie