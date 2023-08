Książę Harry tęskni za rodziną? "Jest coraz gorzej"

Książę Harry marzy o powrocie do Wielkiej Brytanii? Marzy o wakacjach z dziećmi w gronie ich kuzynów

Życie księcia Harry'ego i Meghan Markle w USA to nie bajka - takie pogłoski krążą na świecie coraz częściej. Para podobno zmaga się z kryzysem małżeńskim, a kłopoty biznesowe nie pomagają im w ratowaniu związku. Książę Harry ma podobno kłopoty z dostosowaniem się do amerykańskiego snu swojej żony, który w dodatku póki co nijak nie chce się spełnić. W tej sytuacji młodszy syn króla Karola III mimo wszystko może tęsknić za Wielką Brytanią i starymi czasami, a nawet za rodziną, choć powiesił już na niej wszystkie psy. Tak przynajmniej uważa pewna znana komentatorka pałacowego życia. Podobno informacja o tym, że księżna Kate, książę William i ich dzieci spędzają wesołe lato w Sandringham, wywołała w uciekinierze z pałacu falę nostalgii...

"Myślę, że Harry musi bardziej niż kiedykolwiek tęsknić za rodziną"

W rozmowie z Closer Magazine Katie Nicholl, autorka publikacji na temat rodziny królewskiej, przedstawiła swój pogląd na to, jak książę Harry może się czuć tego lata. Powiedziała magazynowi: "Myślę, że Harry musi bardziej niż kiedykolwiek tęsknić za rodziną i martwić się tym, że nie wraca do Wielkiej Brytanii na lato”. Dodała, że książę zawsze uwielbiał spędzać lato w Anglii i miał nadzieję, że "jego dzieci będą miały wyjątkowe relacje z kuzynami", takie jak te, które on sam ma z kuzynkami, księżniczkami Beatrice i Eugenią. Wspólne wakacje na pewno pomogłyby w stworzeniu takich więzi, lecz Harry może o tym teraz tylko pomarzyć.

