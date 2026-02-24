Meksykański kartel zjadał serca wrogów. Szokujące kulisy rozruchów w Meksyku

Szokujące szczegóły mafijnych porachunków w Meksyku. Bandyci zabitego El Mencho zjadali serca rywali

Władze Meksyku zapewniają, że na ulice wraca już spokój po zamieszkach, które wybuchły w kraju w niedzielę. Służby bezpieczeństwa przy wsparciu wywiadowczym ze strony Stanów Zjednoczonych zlikwidowały wtedy mafijnego bossa znanego jako El Mencho. Gangsterzy z tej organizacji zaczęli podpalać samochody i budynki, mszcząc się na rywalach, władzach i próbując blokować trasy. Kim był ten gangster, jedna z najbardziej brutalnych postaci świata narkobiznesu? Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, przez lata budował potęgę kartelu Jalisco Nowej Generacji (CJNG), wykorzystując skrajną przemoc jako narzędzie zastraszania. Jego organizacja ma na koncie masakry, egzekucje i setki ofiar. 59-letni El Mencho zginął w niedzielę podczas próby zatrzymania w Tapalpa w stanie Jalisco. Operacja z udziałem meksykańskiej armii, sił specjalnych i lotnictwa doprowadziła do starcia z uzbrojonymi członkami kartelu. Według resortu obrony czterech przestępców zginęło na miejscu, a trzech – w tym przywódca CJNG – zostało rannych. Oseguera Cervantes zmarł podczas transportu lotniczego do Meksyku.

Niewyobrażalne okrucieństwo kartelu CJNG. Obcinanie głów, pożeranie serc

CJNG od lat uchodzi za jedną z najokrutniejszych organizacji przestępczych w Meksyku. Kartel zasłynął nagraniami brutalnych egzekucji, masowymi dekapitacjami i demonstracyjnym porzucaniem ciał w przestrzeni publicznej. Ludzie El Mencho potrafili wycinać serca i zjadać je, by zademonstrować gotowość do każdego okrucieństwa i zastraszyć rywali czy władze. Na te ostatnie mieli też inny sposób - korupcję. W 2011 roku w Veracruz odnaleziono 35 ciał porzuconych w godzinach szczytu. W kolejnych latach organizacja była łączona z porwaniami, torturami i podpaleniami ofiar. W marcu ubiegłego roku śledczy odkryli w pobliżu Teuchitlán w Jalisco tajny kompleks, określany jako „miejsce eksterminacji”. Na terenie rancza Izaguirre znaleziono trzy duże piece krematoryjne, zwęglone ludzkie szczątki oraz ponad 200 par butów i osobistych przedmiotów należących prawdopodobnie do ofiar. W Zapopan odnaleziono z kolei 169 worków z poćwiartowanymi ciałami. Kartel wykorzystywał brutalność jako element strategii. Eksperci wskazują, że demonstracyjne akty przemocy miały zniechęcać rywali i zastraszać lokalne społeczności.

Kartel narkotykowy jak cała armia. Drony, bomby i nie tylko

CJNG prowadził również bezpośrednie starcia z armią, używając dronów, improwizowanych ładunków wybuchowych i ciężkiej broni. W 2020 roku zorganizował zamach na szefa policji w Meksyku. El Mencho, wcześniej skazany w USA za handel heroiną, po powrocie do Meksyku zbudował jedną z najszybciej rosnących organizacji przestępczych w kraju. Kartel przemycał kokainę, metamfetaminę i fentanyl do Stanów Zjednoczonych, korzystając m.in. z łodzi motorowych i półzanurzalnych jednostek na Pacyfiku. Według amerykańskiej DEA organizacja działa w co najmniej 21 z 32 meksykańskich stanów i ma rozległą siatkę także w USA. Śmierć El Mencho to jeden z największych ciosów wymierzonych meksykańskim kartelom od czasu ponownego zatrzymania Joaquína „El Chapo” Guzmána.

