Nagły powrót Donalda Trumpa do Waszyngtonu. Co się dzieje za kulisami Białego Domu?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-20 9:12

Prezydent USA Donald Trump niespodziewanie przerwał weekendowy pobyt w Camp David i w sobotę wieczorem wrócił do Białego Domu. Amerykańskie media podkreślają, że decyzja zapadła błyskawicznie, a jej tło może być znacznie poważniejsze niż oficjalny brak komunikatu ze strony administracji. Według komentatorów powodem mogą być rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie oraz niepewność wokół rozmów z Iranem.

Kapitol w Waszyngtonie. Na miniaturze Donald Trump przy mównicy. O kulisach powrotu prezydenta przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Napięcie na Bliskim Wschodzie narasta

Z informacji Reuters wynika, że Trump już wcześniej wykorzystywał Camp David jako miejsce strategicznych narad dotyczących konfliktów w regionie, w tym negocjacji z Iranem oraz sytuacji w Libanie i Gazie . W ostatnich dniach rozmowy USA–Iran znalazły się w punkcie krytycznym, a planowane spotkanie w Szwajcarii zostało odwołane z powodu eskalacji walk w Libanie. To właśnie ten kontekst – jak wskazują amerykańskie media – może tłumaczyć nagły powrót prezydenta do Waszyngtonu.

Camp David: miejsce narad, nie wypoczynku

Choć Camp David bywa przedstawiany jako prezydencki azyl, w praktyce Trump wykorzystywał go głównie do spotkań z doradcami ds. bezpieczeństwa i członkami gabinetu. The Washington Post przypomina, że prezydent organizował tam nawet transmitowane posiedzenia gabinetu, podczas których omawiano m.in. kwestie Iranu, bezpieczeństwa granic i polityczne napięcia w USA .

W ostatnich miesiącach Camp David stał się miejscem kluczowych rozmów dotyczących memorandum z Iranem, które miało doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz i ograniczenia działań wojennych w regionie. Jednak – jak podaje Military Times – sytuacja w Libanie ponownie wymknęła się spod kontroli, a izraelskie naloty doprowadziły do jednej z najkrwawszych nocy od początku eskalacji .

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Według analityków cytowanych przez amerykańskie portale, nagłe opuszczenie Camp David może oznaczać konieczność podjęcia natychmiastowych decyzji w sprawie Bliskiego Wschodu. Reuters przypomina, że Trump w ostatnich dniach publicznie ostrzegał Iran, że „USA zrobią rzeczy, które im się nie spodobają”, jeśli Teheran nie zgodzi się na finalne porozumienie w wyznaczonym terminie .

Dodatkowo odwołanie wizyty w Szwajcarii przez wiceprezydenta JD Vance’a – co Military Times określa jako „nieoczekiwany zwrot” – mogło wymusić powrót prezydenta do centrum dowodzenia w Waszyngtonie .

Biały Dom milczy, media spekulują

Administracja nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie nagłego powrotu. Jednak amerykańskie media zgodnie podkreślają, że w ostatnich tygodniach Trump reagował na kryzysy w trybie natychmiastowym, często zmieniając plany i przenosząc narady do Białego Domu.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może wymagać szybkich decyzji na najwyższym szczeblu – a powrót prezydenta do Waszyngtonu jest tego pierwszym sygnałem.

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