Nagły powrót Donalda Trumpa do Waszyngtonu. Co się dzieje za kulisami Białego Domu?

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Napięcie na Bliskim Wschodzie narasta
Z informacji Reuters wynika, że Trump już wcześniej wykorzystywał Camp David jako miejsce strategicznych narad dotyczących konfliktów w regionie, w tym negocjacji z Iranem oraz sytuacji w Libanie i Gazie . W ostatnich dniach rozmowy USA–Iran znalazły się w punkcie krytycznym, a planowane spotkanie w Szwajcarii zostało odwołane z powodu eskalacji walk w Libanie. To właśnie ten kontekst – jak wskazują amerykańskie media – może tłumaczyć nagły powrót prezydenta do Waszyngtonu.
Camp David: miejsce narad, nie wypoczynku
Choć Camp David bywa przedstawiany jako prezydencki azyl, w praktyce Trump wykorzystywał go głównie do spotkań z doradcami ds. bezpieczeństwa i członkami gabinetu. The Washington Post przypomina, że prezydent organizował tam nawet transmitowane posiedzenia gabinetu, podczas których omawiano m.in. kwestie Iranu, bezpieczeństwa granic i polityczne napięcia w USA .
W ostatnich miesiącach Camp David stał się miejscem kluczowych rozmów dotyczących memorandum z Iranem, które miało doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz i ograniczenia działań wojennych w regionie. Jednak – jak podaje Military Times – sytuacja w Libanie ponownie wymknęła się spod kontroli, a izraelskie naloty doprowadziły do jednej z najkrwawszych nocy od początku eskalacji .
Powrót do Białego Domu: sygnał alarmowy?
Według analityków cytowanych przez amerykańskie portale, nagłe opuszczenie Camp David może oznaczać konieczność podjęcia natychmiastowych decyzji w sprawie Bliskiego Wschodu. Reuters przypomina, że Trump w ostatnich dniach publicznie ostrzegał Iran, że „USA zrobią rzeczy, które im się nie spodobają”, jeśli Teheran nie zgodzi się na finalne porozumienie w wyznaczonym terminie .
Dodatkowo odwołanie wizyty w Szwajcarii przez wiceprezydenta JD Vance’a – co Military Times określa jako „nieoczekiwany zwrot” – mogło wymusić powrót prezydenta do centrum dowodzenia w Waszyngtonie .
Biały Dom milczy, media spekulują
Administracja nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie nagłego powrotu. Jednak amerykańskie media zgodnie podkreślają, że w ostatnich tygodniach Trump reagował na kryzysy w trybie natychmiastowym, często zmieniając plany i przenosząc narady do Białego Domu.
Wszystko wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie może wymagać szybkich decyzji na najwyższym szczeblu – a powrót prezydenta do Waszyngtonu jest tego pierwszym sygnałem.