Nagły telefon Zełenskiego do Trumpa. Powiedział mu o mordercy

Donald Trump rozmawiał przez telefon z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy powiedział mu, że Władimir Putin jest "mordercą" Ukrainy

Donald Trump ma realne szanse na zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak wskazują sondaże, ma wyrównane szanse w walce z kandydatką Demokratów Kamalą Harris, głosy amerykańskich wyborców rozkładają się obecnie niemal po połowie przy minimalnej przewadze Trumpa. Wszystko rozstrzygnie się już 5 listopada tego roku, kiedy odbędą się wybory prezydenckie w USA. Ale perspektywa kolejnej kadencji Trumpa, zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie, wymaga przygotowania pod nią gruntu. Z takiego założenia wyszedł Wołodymyr Zełenski, kiedy 19 lipca rozmawiał telefonicznie z byłym, a może i przyszłym amerykańskim przywódcą. Jak powiedział teraz w wywiadzie dla japońskiej telewizji NHK, podczas rozmowy z Trumpem powiedział mu, że Władimir Putin jest "mordercą" Ukrainy. "Trzeba zrozumieć, z kim mamy do czynienia. Bardzo ważne jest, aby Trump to zrozumiał" - mówił Zełenski w wywiadzie dla NHK. Jak dodał, zaprosił Trumpa na Ukrainę, by sam zobaczył, jak wygląda sytuacja w tym kraju.

Donald Trump powiedział, że nie będzie bronił europejskich krajów przed Rosją, jeśli nie zapłacą więcej, tylko zachęci Putina do ataku

Donald Trump mówił wprost unijnym politykom, że w razie ataku Rosji na państwa NATO nie pomógłby im militarnie w ramach NATO, jeśli zostałby ponownie prezydentem USA - ostrzegał jeszcze na początku 2024 roku portal Politico. W lutym podczas wiecu w Karolinie Południowej Trump zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi. "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Słowa o "zapłaceniu" odnosiły się do faktu, iż nie wszystkie państwa NATO wypełniają finansowe zobowiązania Sojuszu Północnoatlantyckiego, polegające na przeznaczaniu 2 proc. PKB na obronność. Przypomnijmy, że Polska akurat te warunki spełnia, wydając na ten cel jeszcze więcej, podobnie wiele innych krajów Sojuszu.

Trump: "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć"

Według "Politico" Donald Trump powiedział szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w 2020 roku, że nigdy nie przyjdzie z pomocą Europie w razie ataku. Dziennikarze powołali się przy tym na komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona. "Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą, by was wesprzeć" - miał powiedzieć Trump. Miał też stwierdzić, cytowany przez Bretona: "A tak w ogóle, NATO jest martwe i z niego wyjdziemy, wyjdziemy z NATO. I dodał: 'przy okazji, jesteście mi winni 400 mld, bo nie zapłaciliście, wy Niemcy, tyle, co musieliście zapłacić za obronę'".

