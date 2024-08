Odmówili 6-latce paszportu z powodu jej imienia! Nie zgadniesz, o co chodziło

Atak rakietowy na bazę USA na Bliskim Wschodzie! Co z polskimi żołnierzami?

Szokująca prawda o księżnej Kate ujawniona! Naprawdę TO dzieje się za zamkniętymi drzwiami?!

Urzędnicy odmówili wydania paszportu 6-latce z powodu jej... imienia. Stwierdzili, że imię Khaleesi narusza przepisy dotyczące znaków towarowych

Sześciolatka mimo woli wywołała skandal w ministerstwie spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii! O sprawie poinformowało m.in. BBC. Lucy Holloway, matka 6-letniej Khaleesi Holloway z Wielkiej Brytanii, złożyła wniosek o paszport dla córki przed wymarzoną wycieczką do Disneylandu. Nie spodziewała się żadnych trudności. Jakie było jej zdumienie, kiedy wniosek został odrzucony! A gdy przeczytała uzasadnienie decyzji, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Urzędnicy z biura paszportowego odmówili wydania paszportu 6-latce z powodu jej... imienia. Stwierdzili, że imię Khaleesi narusza przepisy dotyczące znaków towarowych, bo "Khaleesi" to nazwa postaci z serialu "Gra o tron" i jest ona zastrzeżonym znakiem. Urzędnicy kazali matce dziecka... kontaktować się z wytwórnią Warner Brothers celem uzyskania pozwolenia na wydanie paszportu dla dziewczynki, która nosi imię takie same jak tytuł nadany postaci Daenerys Targaryen z serialu.

Teraz urzędnicy się kajają. „Możemy potwierdzić, że wniosek jest rozpatrywany i przeprosić rodzinę za opóźnienie”

Na szczęście okazało się, że był to tylko przypadek czyjejś, delikatnie mówiąc, nadgorliwości. Gdy sprawa nabrała rozgłosu w mediach społecznościowych, interweniowali przełożeni filmowych ekspertów z biura paszportowego, a ci przeprosili panią Lucy i wznowili procedury wydania paszportu dla jej córki. „Nigdy nie sądziłam, że można zastrzec sobie imię. Byłam zdruzgotana. Skoro dostała akt urodzenia, czemu nie może dostać paszportu?" - dziwi się matka dziewczynki. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział brytyjskim mediom: „Możemy potwierdzić, że wniosek jest rozpatrywany i przeprosić rodzinę za opóźnienie”.

i Autor: facebook

Sonda Czy w paszportach powinna być opcja zaznaczenia płci innej niż męska lub żeńska? Tak Nie

The UK Passport Office claimed that 6-year-old Khaleesi Holloway's name, inspired by a Game of Thrones character, infringed on Warner Brothers' trademark. https://t.co/8HA6SlEItm— IndiaToday (@IndiaToday) August 5, 2024

QUIZ - czy te przepisy są prawdziwe? Pytanie 1 z 10 Na chodniku nie mogą parkować auta osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony Prawda Fałsz Dalej