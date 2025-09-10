Orban o dronach nad Polską. "Nie do przyjęcia"

Viktor Orban: "Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nie do przyjęcia"

Ze świata płyną głosy oburzenia po wydarzeniach, do jakich doszło w nocy z 9 na 10 września w Polsce. 19 dronów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną, część zestrzelono. Większość znaleziono w województwie lubelskim, ale spadały również w Nowym Mieście nad Pilicą na Mazowszu czy w Mniszkowie w województwie łódzkim, a więc daleko od naszych wschodnich rubieży. Polskie władze mówią jednoznacznie, że była to rosyjska prowokacja, Rosja temu zaprzecza. Co na to wszystko Węgry? Premier Viktor Orban zamieścił na platformie X komunikat.

"Ten incydent dowodzi, że nasza polityka nawoływania do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest rozsądna"

"Węgry w pełni solidaryzują się z Polską po niedawnym incydencie z udziałem drona. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest niedopuszczalne. Ten incydent dowodzi, że nasza polityka nawoływania do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest rozsądna i racjonalna. Życie w cieniu wojny jest obarczone ryzykiem i niebezpieczeństwami. Czas to powstrzymać! W tym celu wspieramy wysiłki prezydenta @realDonaldTrump mające na celu osiągnięcie pokoju" - napisał w sieci premier Węgier. Orban nie użył sformułowania "rosyjskie drony", zrobił to za to przedstawiciel węgierskiej opozycji. „Naród węgierski stoi po stronie Polski i solidaryzuje się z naszymi polskimi przyjaciółmi w obliczu najpoważniejszej dotychczas rosyjskiej prowokacji” - napisał w środę na Facebooku lider węgierskiej opozycji Peter Magyar.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable.The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2025