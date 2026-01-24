Osuwisko pochłonęło wioskę, gdy wszyscy spali! Co najmniej siedem ofiar, dziesiątki zaginionych

2026-01-24 10:02

Siedem osób nie żyje, a 82 uznano za zaginione po tym, jak osuwisko zeszło na indonezyjską prowincję Jawa Zachodnia. Kataklizm zniszczył domy, w których spali mieszkańcy wioski Pasirlangu w regencji Bandung Zachodni. Służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą, ale trudne warunki terenowe utrudniają im pracę. Indonezyjska agencja meteorologiczna ostrzegała wcześniej o ekstremalnych zjawiskach pogodowych.

Powódź

i

Autor: Hans/ Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne.
  • Indonezję nawiedziło tragiczne osuwisko w prowincji Jawa Zachodnia, spowodowane ulewnymi deszczami.
  • Żywioł uderzył w wioskę Pasirlangu, niszcząc domy i powodując śmierć co najmniej siedmiu osób.
  • Służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą, ale trudne warunki utrudniają dotarcie do 82 zaginionych.
  • Eksperci ostrzegają, że intensywność katastrof w Indonezji rośnie. Co jest tego przyczyną?

Kataklizm w Indonezji. W nocy osuwisko zeszło na wioskę

Do tragedii doszło w sobotę, około godziny 2 czasu lokalnego (godz. 20 w piątek w Polsce). Jak podaje Polska Agencja Prasowa (PAP), silny prąd wody i błota, schodzący ze zboczy góry Burangrang, zmiótł z powierzchni ziemi blisko 30 budynków. W momencie tragedii mieszkańcy byli pogrążeni w głębokim śnie.

Siedem ofiar śmiertelnych i dziesiątki zaginionych

Według informacji podanych przez krajową agencję ds. łagodzenia skutków katastrof, co najmniej siedem osób zginęło w wyniku osuwiska, a 82 osoby uznano za zaginione. Lokalne media donoszą, że służby ratunkowe natychmiast przystąpiły do przeszukiwania gruzowisk, jednak trudne warunki terenowe spowalniają akcję.

Indonezja zmaga się z żywiołem

Indonezja regularnie zmaga się z powodziami i osuwiskami, jednak ich intensywność i skala rosną. Eksperci wiążą to z połączeniem opadów monsunowych z działalnością człowieka, w tym z wylesianiem na potrzeby rolnictwa i górnictwa.

Intensywne opady wywołały powodzie również w 20 podokręgach regencji Karawang oraz we wschodniej części stolicy kraju, Dżakarty. Władze zarządziły natychmiastową ewakuację mieszkańców żyjących w pobliżu rzek Citarum i Cibeet, które wystąpiły z brzegów.

Indonezja/ Władze: w wypadku autobusu zginęło co najmniej 15 osób
5 zdjęć
KATAKLIZM
INDONEZJA