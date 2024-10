Oto najpiękniejsi mężczyźni świata! Jest lista, można się spocić!

Brytyjski chirurg plastyczny, dr Julian De Silva prowadzi swoje zaskakujące badania od lat. Wykorzystuje przy tym zaawansowaną technikę mapingu twarzy. Sprawdza łączne wymiary oczu, brwi, nosa, ust, brody, żuchwy i kształtu twarzy gwiazd i porównuje je z ideałem doskonałości starożytnych Greków. Dr De Silva właśnie przekazał wyniki tegorocznych badań. Kto został najprzystojniejszym mężczyzną na świecie? To 34-letni aktor Aaron Taylor-Johnson, typowany na kolejnego Jamesa Bonda. Zgodnie z tym, co podaje ekspert, cechy brytyjskiego przystojniaka odpowiadają w 93,04 procentach "złotemu podziałowi".

Oto najpiękniejszy mężczyzna świata. "Najbliżej ideału"

"To, co sprawia, że ​​Aaron jest tak wyjątkowy, to ogólny kształt jego twarzy, który przy wyniku 99,2 procent jest tylko o 0,8 procent od ideału. Szerokość i długość jego nosa również są niemal idealne i wynoszą 98,8 procent. Ma też pięknie wyrzeźbioną brodę, która uzyskała dobry wynik 95 procent" - mówi dr De Silva, cytowany przez "The Sun". "Wszystkie jego wyniki były wysokie, z wyjątkiem rozstawu oczu wynoszącego 89 procent, przerwy między nosem a wargą (89,6 procent) i ust (86 procent)". Kto zajął w tym roku zaszczytne, drugie miejsce?

Najwięksi przystojniacy wśród gwiazd. Są zaskoczenia?

To gwiazda serialu "Emily w Paryżu", 32-leti Lucien Laviscount - uzyskał wynik 92,41 proc. Tuż za nim znalazł się znany z "Gladiatora II", Paul Mescal (28 l.) z wynikiem 92,38 proc. To wciąż nie koniec, bo lista najpiękniejszych mężczyzn świata wg "złotego podziału" liczy dziesięć pozycji. I tak na kolejnych miejscach znaleźli się:

Robert Pattison - 92,15%

Jack Lowden- 90,33%

George Clooney- 89,9%

Nicholas Hoult- 89,84%

Karol Melton - 88,46%

Idris Elba - 87,94%

Shah Rukh Khan - 86,76%

Latem De Silva wskazał też najpiękniejsze kobiety na świecie. Na pierwszym miejscu znalazła się odtwórczyni głównej roli w serialu "Gambit królowej" 28-letnia Anya Taylor-Joy z wynikiem 94,65 procent.