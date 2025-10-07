Oto największe dynie świata! Nie uwierzysz, gdy je zobaczysz

Zobacz największe dynie świata. Hodowcy prześcigają się w prezentowaniu gigantycznych okazów

Dynie wszelakich kształtów i rozmiarów zapełniają stragany także w Polsce. Robimy z nich zupę lub dekoracje, a na Halloween niektórzy na amerykańską modłę wycinają w dyniach "oczy" i wstawiają do środka świeczki. Co roku odbywa się także wielki wyścig o tytuł hodowcy największej dyni w kosmosie. Niektóre okazy są naprawdę nadnaturalnych rozmiarów! Największą dynię wyhodowali w tym roku bracia z Wielkiej Brytanii. Ian i Stuart Patonowie z Lymington w hrabstwie Hampshire zaprezentowali dynię ważącą 1279 kilogramów i o obwodzie 6,49 metra. Na filmie pokazanym w mediach społecznościowych widzimy gigantyczne warzywo wiezione na wózku - oczywiście nikt nie był w stanie go unieść.

„Pierwsze pytanie, jakie ludzie zadają, brzmi: 'Czy to prawdziwa dynia?'"

Ta dynia była bez wątpienia największa, ale nie brak innych robiących wrażenie okazów. Jeden z nich wyhodował Tony Scott ze Stanów Zjednoczonych. Jego dynia, która wyrosła w w Wappingers Falls w stanie Nowy Jork waży 876 kilogramów. Jak pisze "New York Post", Scott nie tylko nawozi dynię giganta, ale nawet przykrywa ją kocem na noc, aby utrzymać stabilną temperaturę. „Pierwsze pytanie, jakie ludzie zadają, brzmi: 'Czy to prawdziwa dynia?'. A gdzie kupić sztuczną dynię aż tak dużą?" - mówi Tony Scott.

Skąd wzięły się dynie? Czy są zdrowe?

Dynia pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie była uprawiana już około 5000–7000 lat temu. Do Europy dynie trafiły po odkryciu Ameryki przez Kolumba, najpierw do Hiszpanii i Włoch, a stamtąd rozprzestrzeniły się po całym kontynencie. W Polsce dynia była znana od XVI–XVII wieku, początkowo uprawiana głównie jako roślina ozdobna i warzywo pastewne, a dopiero później zaczęto ją jeść w formie potraw. Dynia jest niskokaloryczna, bogata w witaminy, minerały i antyoksydanty.

That is one GIGANTIC pumpkin!How does Tony Scott make it happen?More: https://t.co/XLWU3Z0ng5 pic.twitter.com/dw2fBh5KbT— Richard Hunt (@RichardHuntNews) October 6, 2025

Giant pumpkin at The Canna Giant veg show, 2,400lbs!! The Paton brothers pic.twitter.com/lEPwvjatk2— Medwyn Williams (@medwynsofangles) September 25, 2025

