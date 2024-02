"Otruli Nawalnego nowiczokiem, ujawnię sprawców". Żona opozycjonisty ma już dość

Julia Nawalna uważa, że Putin zamordował Aleksieja Nawalnego nowiczokiem. Zapowiada, że ujawni, kto dokładnie zabił i pokaże twarze sprawców

Aleksiej Nawalny zmarł w tajemniczych okolicznościach podczas odbywania kary w ciężkim więzieniu na Syberii. Oficjalnie nagle zasłabł na spacerniaku, a reanimacja nie przyniosła efektów. Rodzinie nadal nie wydano ciała, a 19 lutego Iwan Żdanow, dyrektor Fundacji Antykorupcyjnej Nawalnego, powiedział, że zwłoki Nawalnego nie zostaną wydane jego matce przez 14 dni, do czasu przeprowadzenia badań chemicznych. To nie przypadek, że władze ukrywają ciało i nie chcą go wydać rodzinie - uważa żona zmarłego opozycjonisty. Julia Nawalna wygłosiła medialne oświadczenie, w którym stwierdziła, że Putin zamordował jej męża, a teraz chce, by z ciała uleciały ślady nowiczoka, stąd zamieszanie wokół zwłok i miejsca, gdzie władze je schowały. "Władimir Putin zabił mojego męża Aleksieja Nawalnego. Dowiemy się kto dokładnie dopuścił się tej zbrodni i jak to zrobił. Wymienimy nazwiska i pokażemy twarze" - powiedziała w medialnym oświadczenia Julia Nawalna.

"Wstydem jest dać się zastraszyć. Rosja – wolna, spokojna, szczęśliwa, piękna Rosja przyszłości, o której marzył mój mąż… Chcę żyć w tej Rosji"

"Putin odebrał mi to, co najcenniejsze w życiu – najdroższego i najbardziej kochanego mężczyznę. Zabijając Aleksieja, Putin zabił połowę mnie, połowę mojego serca i połowę mojej duszy. Ale Putin zabrał Nawalnego także wam, gdzieś w kolonii karnej na Dalekiej Północy, za kołem podbiegunowym, tam gdzie trwa wieczna zima. Putin nie tylko zabił człowieka nazwiskiem Aleksiej Nawalny. Razem z nim Putin chciał zabić nasze nadzieje, naszą wolność, naszą przyszłość. Aby go zniszczyć i unieważnić" - mówiła Nawalna i wezwała Rosjan do stawiania oporu reżimowi. "Wzywam, abyście stanęli obok mnie. Proszę Cię, abyś podzielił się ze mną tą wściekłością. Wściekłość, złość i nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić naszą przyszłość.Zwracam się do Was słowami Aleksieja, w które mocno wierzę: «Nie ma wstydu zrobić trochę. To wstyd nic nie robić. Wstydem jest dać się zastraszyć. Rosja – wolna, spokojna, szczęśliwa, piękna Rosja przyszłości, o której marzył mój mąż… Chcę żyć w tej Rosji. Chcę, żeby dzieci moje i Aleksieja mieszkały w tej Rosji. Chcę z wami zbudować to, co przedstawił Aleksiej Nawalny. Tylko w ten sposób – i nie ma innego sposobu – sprawi, że bezsensowna śmierć, którą poniósł, nie pójdzie na marne Walcz i nie poddawaj się. Ja się nie boję. I ty nie będziesz się niczego bać".

Tajemniczy konwój na Syberii. Ciało Nawalnego jednak jest w kostnicy?

Mediazona dotarła do nagrania konwoju jadącego z kolonii karnej, w której zmarł Nawalny, do Salechardu, gdzie miało trafić ciało. Konwój jechał w nocy z 16 na 17 lutego, Nawalny według oficjalnych informacji zmarł 16 lutego. Według rzeczniczki Nawalnego Kiry Jarmysz, matka działacza i jej prawnicy nie zostali wpuszczeni do kostnicy w tym mieście i powiedziano im, że zwłok tam nie ma. Nowaja Gazieta twierdzi inaczej, dodając, iż na ciele Nawalnego stwierdzono siniaki, a ratownik, który anonimowo wypowiedział się dla dziennikarzy, wyjaśnił, iż tego rodzaju obrażenia powstają w wyniku drgawek. Na dzień przed zgonem działacza w więzieniu miała pojawić się służba bezpieczeństwa. Oficjalnie Rosja podaje, że Nawalny zmarł na spacerniaku w wyniku "syndromu nagłej śmierci", a reanimacja nie przyniosła efektów. Kira Jamysz uważa, że Nawalnego zamordował Putin.

Yulia Navalnaya, wife of Alexei Navalny: "We know exactly why Putin killed Alexei three days ago. We will share this with you soon."Yulia said she will continue fighting for Alexei Navalny's cause and urged other Russians to join her. pic.twitter.com/xymCSiKZrR— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 19, 2024

