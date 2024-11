Płomienie ogarnęły samolot! Straszny film z pasażerami trafił do sieci

Samolot pełen turystów zapalił się tuż po wylądowaniu w Turcji. Ludzie uciekali po zjeżdżalni wśród buchających płomieni

Dramatyczne sceny rozegrały się na lotnisku w słynnym tureckim kurorcie Antalya! Przyciąga on każdego dnia wielką ilość turystów z całego świata, przylatują także Rosjanie, którzy od wybuchu wojny na Ukrainie nie mają zbyt wielkiego wyboru, jeśli chodzi o miejsca na spędzanie wakacji, ale mogą latać m.in. właśnie do Turcji. Teraz maszyna z Rosji uległa tam przerażającemu wypadkowi. Rosyjski samolot pasażerski Suchoj Superjet 100 linii Azimuth Airlines przyleciał z Soczi. Pilot musiał zdecydować się na tak zwane twarde lądowanie z powodu wichury. Maszyna dotknęła ziemi i... zapaliła się! Pożar wybuchł w lewym silniku. Płomienie buchały, gdy załoga zarządziła natychmiastową awaryjną ewakuację po zjeżdżalni ratunkowej.

Wszystkim osobom na pokładzie udało się bezpiecznie opuścić samolot i nikt nie odniósł obrażeń ani nie zginął

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy pokazujące przerażone rodziny z dziećmi, które uciekają z płonącego samolotu po zjeżdżalni ratunkowej. W każdej chwili mogło dojść do eksplozji. W tle słychać syreny nadjeżdżających wozów strażackich. Jak to się skończyło? Jak podało tureckie ministerstwo transportu w oświadczeniu, na szczęście wszystkim osobom na pokładzie udało się bezpiecznie opuścić samolot i nikt nie odniósł obrażeń ani nie zginął, pożar został ugaszony. Co było powodem tak niebezpiecznego zdarzenia? Media przypominają, że rosyjskie lotnictwo od wybuchu wojny na Ukrainie ma kłopoty z powodu zachodnich sankcji, utrudniających dostęp do odpowiednich komponentów. Czy mogło się to przyczynić do dramatu rosyjskich turystów w Turcji? Wypadek bada teraz Rosyjska Federalna Agencja Lotnictwa.

Antalya Havalimanı’nda motor yangını sonrası uçağın tahliye görüntüleri…Aynı model uçakta 2019 yılında iniş sonrası yine yangın çıkmış, yolcuların tahliyesi sırasında el bagajlarını alma çabası ve itfaiye ekiplerinin geç müdahalesi sebebiyle biri kabin memuru 41 kişi yanarak… pic.twitter.com/FCrMH6w8ti— herdem_aviation (@muratherdemm) November 24, 2024

🚨 A Russian passenger plane caught fire at Antalya Airport - The fire occurred when a Sukhoi Superjet 100 (RA-89085) belonging to Azimuth Airlines landed in #Antalya.Flight data 👉 https://t.co/tx22pOL8pwVideo source: @tiklamanagerYOK pic.twitter.com/MGYaqKw9Ee— RadarBox (@RadarBoxCom) November 24, 2024

