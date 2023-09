Pod osłoną nocy próbował się wedrzeć do Pałacu Buckingham. Wspiął się po murze

Przez mury stajni próbował się wedrzeć na teren Pałacu Buckingham

Do tego incydentu w Londynie doszło o godz. 1:25 w nocy z piątku na sobotę (15/16 września). 25-latek, który próbował wedrzeć się do Pałacu Buckingham, został zatrzymany i zabrany do komisariatu na przesłuchanie. Jak zaznaczyła policja, ani na chwilę nie przedostał się on ani na teren Pałacu Buckingham, ani pałacowych ogrodów, zaś w czasie zdarzenia rodziny królewskiej nie było w rezydencji.

W Royal Mews znajdują na stałe wszystkie karety i samochody używane przez członków rodziny królewskiej, w tym złota kareta koronacyjna z 1762 roku, która po raz ostatni była użyta w czasie majowej koronacji Karola III, a także używany przez króla, a wcześniej Elżbietę II samochód Bentley State Limousine. W Royal Mews podejmowane są też wszystkie ustalenia dotyczące podróży członków rodziny królewskiej.