Podano datę pogrzebu Brigitte Bardot. Gwiazda spocznie w Saint-Tropez

Brigitte Bardot, która zmarła 28 grudnia w wieku 91 lat, zostanie pochowana w Saint-Tropez na Lazurowym Wybrzeżu - poinformował Reuters, powołując się na władze lokalne. Ceremonia odbędzie się 7 stycznia. Brigitte Bardot była francuską aktorką, jedną z największych gwiazd kina wszech czasów i jednym z najważniejszych symboli popkultury lat 50. i 60. XX wieku.

Pogrzeb Brigitte Bardot odbędzie się 7 stycznia o godzinie 11 czasu polskiego w Saint-Tropez. O dacie i godzinie ostatniego pożegnania gwiazdy poinformowała jej fundacja działająca na rzecz ochrony praw zwierząt. Francuska aktorka zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Uroczystości rozpoczną się mszą w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Saint-Tropez. Następnie odbędzie się pochówek, który będzie miał charakter prywatny. Jednocześnie przewidziano transmisję nabożeństwa, którą będzie można śledzić na ekranach ustawionych w porcie oraz na centralnym placu miasta – place des Lices. Po zakończeniu ceremonii zaplanowano również publiczny hołd dla aktorki, otwarty dla mieszkańców Saint-Tropez i fanów gwiazdy. Jak przekazała fundacja, ma to być moment symbolicznego pożegnania postaci, która przez dekady była nierozerwalnie związana z miastem na Lazurowym Wybrzeżu. W przeszłości Bardot deklarowała chęć spoczynku na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez, ale jak podał portal Ici Provence, z nieznanych powodów aktorka zmieniła tę decyzję. Zostanie pochowana na cmentarzu w Saint-Tropez, położonym nad brzegiem morza. To właśnie tam znajduje się grób rodzinny jej rodziców. Na tej samej nekropolii spoczywa również jej pierwszy mąż, reżyser Roger Vadim.

Kim była Brigitte Bardot? Ikona kina i obrończyni zwierząt

Brigitte Bardot, urodzona w 1934 roku, była sławną francuską aktorką, modelką i piosenkarką, jednym z najważniejszych symboli popkultury lat 50. i 60. XX wieku. Zasłynęła rolą w filmie „I Bóg stworzył kobietę” (1956), która uczyniła ją międzynarodową ikoną seksu i wielką gwiazdą. Występowała w kinie europejskim i hollywoodzkim, współpracując z czołowymi reżyserami epoki. Zagrała w 56 filmach i zaśpiewała ponad 80 piosenek. Miała czterech mężów i wielu sławnych kochanków, wśród których znaleźli się m.in. Alain Delon i Serge Gainsbourg. W 1973 roku porzuciła karierę filmową i poświęciła się działalności na rzecz ochrony praw zwierząt, założyła też fundację na ich rzecz. Prowadziła tę działalność do końca swojego długiego życia. Zmarła 28 grudnia w Tulonie.

