Podano datę pogrzebu Brigitte Bardot. Gwiazda spocznie w Saint-Tropez

Pogrzeb Brigitte Bardot odbędzie się 7 stycznia w Saint-Tropez. Gwiazda odeszła 28 grudnia

Pogrzeb Brigitte Bardot odbędzie się 7 stycznia o godzinie 11 czasu polskiego w Saint-Tropez. O dacie i godzinie ostatniego pożegnania gwiazdy poinformowała jej fundacja działająca na rzecz ochrony praw zwierząt. Francuska aktorka zmarła w niedzielę w wieku 91 lat. Uroczystości rozpoczną się mszą w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Saint-Tropez. Następnie odbędzie się pochówek, który będzie miał charakter prywatny. Jednocześnie przewidziano transmisję nabożeństwa, którą będzie można śledzić na ekranach ustawionych w porcie oraz na centralnym placu miasta – place des Lices. Po zakończeniu ceremonii zaplanowano również publiczny hołd dla aktorki, otwarty dla mieszkańców Saint-Tropez i fanów gwiazdy. Jak przekazała fundacja, ma to być moment symbolicznego pożegnania postaci, która przez dekady była nierozerwalnie związana z miastem na Lazurowym Wybrzeżu. W przeszłości Bardot deklarowała chęć spoczynku na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez, ale jak podał portal Ici Provence, z nieznanych powodów aktorka zmieniła tę decyzję. Zostanie pochowana na cmentarzu w Saint-Tropez, położonym nad brzegiem morza. To właśnie tam znajduje się grób rodzinny jej rodziców. Na tej samej nekropolii spoczywa również jej pierwszy mąż, reżyser Roger Vadim.

Kim była Brigitte Bardot? Ikona kina i obrończyni zwierząt

Brigitte Bardot, urodzona w 1934 roku, była sławną francuską aktorką, modelką i piosenkarką, jednym z najważniejszych symboli popkultury lat 50. i 60. XX wieku. Zasłynęła rolą w filmie „I Bóg stworzył kobietę” (1956), która uczyniła ją międzynarodową ikoną seksu i wielką gwiazdą. Występowała w kinie europejskim i hollywoodzkim, współpracując z czołowymi reżyserami epoki. Zagrała w 56 filmach i zaśpiewała ponad 80 piosenek. Miała czterech mężów i wielu sławnych kochanków, wśród których znaleźli się m.in. Alain Delon i Serge Gainsbourg. W 1973 roku porzuciła karierę filmową i poświęciła się działalności na rzecz ochrony praw zwierząt, założyła też fundację na ich rzecz. Prowadziła tę działalność do końca swojego długiego życia. Zmarła 28 grudnia w Tulonie.

Sonda Oglądałeś/aś film "Brigitte Bardot Cudowna"? Tak Nie, ale zamierzam Nie i nie zamierzam

🇫🇷 Cinema icon Brigitte Bardot is to be buried in a graveyard in her hometown of Saint-Tropez, an official said Monday, as France wrestles with how to pay tribute to a cultural legend who in later years championed far-right views. ➡️ https://t.co/ZfLgbaIG7i pic.twitter.com/ddklyYtBYC— AFP News Agency (@AFP) December 29, 2025

QUIZ. Pamiętasz, co działo się 20 lat temu? Kto ma krótką pamięć, nie zdobędzie nawet 5 punktów! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy Który polski serial miał premierę 20 lat temu? "Ranczo" "Świat według Kiepskich" "M jak miłość" Następne pytanie

Kostiumy filmowe, które okazały się WIELKIM KOSZMAREM dla aktorów | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.