i Autor: POLICJA

Awantura w więzieniu!

Przebrał się za kobietę i staranował więzienie! Potem rzucał gumowymi wężami

Co tam się działo?! Przebrany za kobietę mężczyzna w blond peruce staranował samochodem wejście do więzienia na Florydzie, a potem próbował rozpalić ogień i rzucał dookoła sztucznymi gumowymi wężami, krzycząc, że nie cierpi Donalda Trumpa! Został powstrzymany dopiero przy pomocy paralizatora. Do celi daleko nie miał...