Przełom w rozmowach pokojowych? USA, Ukraina i Rosja usiadły do stołu w Abu Zabi!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2026-01-23 17:43

Przełom w rozmowach ws. końca wojny na Ukrainie. W Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne rozmowy między USA, Ukrainą i Rosją. To pierwsze trójstronne negocjacje w tej sprawie od ponad roku. Informację przekazało, cytowane przez agencję AFP, MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich, cytowane przez agencję AFP.

Przełom w rozmowach pokojowych? USA, Ukraina i Rosja usiadły do stołu w Abu Zabi!

i

Autor: Associated Press
  • Prezydent Zełenski zapowiedział kluczowe rozmowy dotyczące terytoriów w obwodzie donieckim.
  • W negocjacjach biorą udział wysocy przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji.
  • Kto dokładnie reprezentuje strony i jakie są szanse na przełom?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, choć nie ujawnił wszystkich szczegółów, zapowiedział te rozmowy już dzień wcześniej, podkreślając ich wagę. Kluczowym punktem negocjacji ma być kwestia terytoriów w obwodzie donieckim, co wskazuje na próbę rozwiązania jednego z najbardziej zapalnych punktów konfliktu.

Zełenski zapewnił naród ukraiński, że będzie na bieżąco informował o postępie rozmów, co sugeruje, że Kijów traktuje te negocjacje z najwyższą powagą. 

Stronę ukraińską reprezentują prominentni urzędnicy. Wśród nich znaleźli się: Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy; Kyryło Budanow, szef Biura Prezydenta; Serhij Kysłycia, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta; Dawyd Arachamija, przewodniczący parlamentarnej frakcji Sługa Narodu, oraz generał Andrij Hnatow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Z kolei Stany Zjednoczone, według informacji Białego Domu, wysłały do Abu Zabi równie wpływowych przedstawicieli. Amerykańską delegację tworzą: Steve Witkoff, specjalny wysłannik ds. misji pokojowych; Jared Kushner, zięć byłego prezydenta Donalda Trumpa oraz Dan Driscoll, wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych.

Strona rosyjska, zgodnie z doniesieniami Kremla, jest reprezentowana przez Kiriła Dmitrijewa, specjalnego wysłannika Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej, a także przez przedstawicieli sił zbrojnych.

CZYTAJ TEŻ: Powstała Rada Pokoju. Trump: "Będziemy mogli robić, co będziemy chcieli"

Sonda
Czy uważasz, ze wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2026 roku?

Polecany artykuł:

Trump wyśmiał Emmanuela Macrona. "Co, do diabła!"
WOJNA BĘDZIE. OBY ZIMNA, NIE GORĄCA - MÓWI PROF. PIOTR GROCHMALSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
ABU ZABI
ROSJA
USA