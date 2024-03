Putin może zaatakować Zachód? "Kluczowy będzie listopad"

Rosja zaatakuje Zachód? Do listopada możemy spać spokojnie według Marka Menkiszaka. Sytuacja może się jednak zmienić już w listopadzie

Czy Rosja zaatakuje NATO? Każdy chciałby teraz poznać odpowiedź na to pytanie. Wśród analityków komentujących kwestię rosyjskiego zagrożenia znalazł się także ekspert OSW Marek Menkiszak, który stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że przez najbliższe miesiące nie powinniśmy obawiać się żadnego militarnego niebezpieczeństwa ze strony Rosji, ale sytuacja może zmienić się w listopadzie 2024 roku. Wtedy bowiem odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wygra je Donald Trump, możemy zacząć się obawiać, ponieważ Trump w swoim publicznych wypowiedziach podważał jedność Sojuszu i groził, że jeśli zostanie ponownie prezydentem, niekoniecznie pomoże Europie w razie konfliktu z Putinem. Według Marka Menkiszaka Polska jest niestety szczególnie narażona na atak Rosji. "W szeregu wystąpień Putina, Polska pojawia się regularnie jako źródło zagrożenia dla Rosji i państwo wrogie. W trakcie przemówień Putin poświęca Polsce wiele miejsca, zdecydowanie więcej niż państwom bałtyckim" - powiedział ekspert.

"Zakładając, że Trump wygra wybory, uważam, że Rosjanie będą czekać do momentu, w którym sformułuje swoje założenia polityczne"

Ale póki Putin będzie widział, że NATO jest silne i nie rozpada się, a w szczególności, że Ameryka go nie opuszcza, zdaniem analityka ataku militarnego nie będzie. "Zakładając, że Trump wygra wybory, uważam, że Rosjanie będą czekać do momentu, w którym sformułuje swoje założenia polityczne. Mogą wykonywać ruchy testowe, ale nie sądzę, aby zadziałali radykalnie. Oczywiście, poza ofensywą na Ukrainie, która spodziewana jest latem tego roku, zwłaszcza przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Jeśli chodzi o działania agresywne wobec państw zachodnich, uważam, że przed wyborami amerykańskimi i objęciem urzędu przez Trumpa są one mało prawdopodobne" – podsumował Menkiszak.

Trump: "Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'"

Donald Trump mówił wprost unijnym politykom, że w razie ataku Rosji na państwa NATO nie pomógłby im militarnie, jeśli zostałby ponownie prezydentem USA - ostrzegał jeszcze na początku stycznia portal Politico. Informacja ta okazała się niedawno wiarygodna. Donald Trump podczas wiecu w Karolinie Południowej tak relacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi: "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Odnosił się do faktu, iż nie wszyscy członkowie NATO wypełniają zobowiązanie polegające na przeznaczaniu na obronność 2 proc. PKB. Przypomnijmy, że Polska przeznacza na ten cel nawet więcej, ale na przykład Niemcy, Hiszpania czy Dania nie.

