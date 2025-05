Rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja msza w Watykanie

Metropolita Gudziak: Leon XIV to pasterz mówiący do nas wszystkich

44 lata od zamachu na papieża Jana Pawła II

13 maja 1981 r., w rocznicę objawień w Fatimie, miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II. Doszło do niego podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra w Rzymie około godz. 17:19.

Papież Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ağca celował w jego głowę, jednak nie oddał strzału, ponieważ Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki Sary Bartoli i wziął ją na ręce.

Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Po zamachu otoczenie papieża wprowadziło specjalne środki bezpieczeństwa (m.in. papamobile został odpowiednio opancerzony).

Rok po zamachu 13 maja 1982 roku św. Jan Paweł II udał się do Fatimy, aby podziękować za ocalone życie. Pielgrzymom zebranym w Fatimie wyznał: „Pragnę powiedzieć wam w zaufaniu: ...kiedy przed rokiem, na Placu św. Piotra miał miejsce zamach, gdy odzyskałem świadomość, myśli moje pobiegły natychmiast do tego Sanktuarium, ażeby w Sercu Matki Niebieskiej złożyć podziękowanie... We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem - i stale będę to powtarzał - szczególną matczyną opiekę Maryi”.

Msza w rocznicę zamachu na Jana Pawła II

W 2025 r. mijają 44 lata od zamachu na Karola Wojtyłę. Z tej okazji 13 maja o godz. 18 sprawowana będzie msza święta w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu katedry św. Piotra. Jak poinformował kard. Stanisław Dziwisz, wstęp wolny dla wszystkich. Były sekretarz Ojca Świętego przewodniczyć mszy świętej.

Księża, którzy chcą się dołączyć do koncelebry są proszeni o wzięcie alby, celebretu i białej stuły. Po Mszy świętej nastąpi przejście od ołtarza katedry św. Piotra do grobu św. Jana Pawła II.

