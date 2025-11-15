Troje turystów z Niemiec zmarło po domniemanym zatruciu w Stambule.

Rodzina zjadła małże i kokorec w dzielnicy Ortakoy.

Dzieci zmarły w drodze do szpitala, matka dzień później.

Ojciec przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Trwają badania potwierdzające przyczynę zgonów.

Zamknięto restaurację, służby kontrolują uliczne stoiska.

Aresztowano cztery osoby podejrzane o zabójstwo.

Kolejne przypadki dotyczą turystów z Włoch i Maroka.

W wyniku domniemanego zatrucia pokarmowego w Stambule zmarło troje turystów z Niemiec - matka i jej dwoje dzieci. Do szpitala trafiły kolejne dwie osoby z podobnymi objawami - przekazały w sobotę tureckie media. Kobieta wraz z mężem i dwójką dzieci - turyści z Niemiec pochodzenia tureckiego - zatrzymali się w jednym z hoteli w Stambule. We wtorek w dzielnicy Ortakoy zjedli sprzedawane na ulicy małże, a następnie kokorec - przyprawione, grillowane podroby jagnięce podawane w chlebie.

Po powrocie do hotelu cała czwórka członków rodziny zaczęła wymiotować i odczuwać mdłości. Rodzina otrzymała wstępną pomoc medyczną, jednak w czwartek stan dzieci znacząco się pogorszył i zmarły w drodze do szpitala. Ich matka zmarła dzień później. Ojciec pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Oczekuje się wyników badań, mających potwierdzić przyczynę śmierci kobiety i dzieci.

Władze zamknęły restaurację, a służby miejskie przeprowadziły kontrole lokalnych stoisk z jedzeniem. W piątek aresztowano też czterech podejrzanych, są oskarżeni o zabójstwo - poinformowała agencja Anadolu. Wszyscy byli wcześniej karani za inne przestępstwa - dodano. Dziennik „Cumhuriyet” poinformował, że kolejni turyści zmagający się z problemami po zjedzeniu lokalnego jedzenia pochodzą z Włoch i Maroka.