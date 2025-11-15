Rodzinna tragedia w Stambule. Troje turystów z Niemiec nie żyje. Kolejne osoby trafiły do szpitala

Jacek Chlewicki
PAP
2025-11-15 13:55

Tragiczny finał rodzinnej podróży do Stambułu. Troje turystów– matka i jej dwoje dzieci – zmarło po podejrzeniu zatrucia pokarmowego po ulicznym posiłku. Kolejne osoby trafiły do szpitala z podobnymi objawami, a tureckie służby wszczęły szeroko zakrojone kontrole i zatrzymały podejrzanych.

Stambuł

i

Autor: Kirill Neiezhmakov/ Shutterstock
  • Troje turystów z Niemiec zmarło po domniemanym zatruciu w Stambule.
  • Rodzina zjadła małże i kokorec w dzielnicy Ortakoy.
  • Dzieci zmarły w drodze do szpitala, matka dzień później.
  • Ojciec przebywa na oddziale intensywnej terapii.
  • Trwają badania potwierdzające przyczynę zgonów.
  • Zamknięto restaurację, służby kontrolują uliczne stoiska.
  • Aresztowano cztery osoby podejrzane o zabójstwo.
  • Kolejne przypadki dotyczą turystów z Włoch i Maroka.

W wyniku domniemanego zatrucia pokarmowego w Stambule zmarło troje turystów z Niemiec - matka i jej dwoje dzieci. Do szpitala trafiły kolejne dwie osoby z podobnymi objawami - przekazały w sobotę tureckie media. Kobieta wraz z mężem i dwójką dzieci - turyści z Niemiec pochodzenia tureckiego - zatrzymali się w jednym z hoteli w Stambule. We wtorek w dzielnicy Ortakoy zjedli sprzedawane na ulicy małże, a następnie kokorec - przyprawione, grillowane podroby jagnięce podawane w chlebie.

Po powrocie do hotelu cała czwórka członków rodziny zaczęła wymiotować i odczuwać mdłości. Rodzina otrzymała wstępną pomoc medyczną, jednak w czwartek stan dzieci znacząco się pogorszył i zmarły w drodze do szpitala. Ich matka zmarła dzień później. Ojciec pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Oczekuje się wyników badań, mających potwierdzić przyczynę śmierci kobiety i dzieci.

Władze zamknęły restaurację, a służby miejskie przeprowadziły kontrole lokalnych stoisk z jedzeniem. W piątek aresztowano też czterech podejrzanych, są oskarżeni o zabójstwo - poinformowała agencja Anadolu. Wszyscy byli wcześniej karani za inne przestępstwa - dodano. Dziennik „Cumhuriyet” poinformował, że kolejni turyści zmagający się z problemami po zjedzeniu lokalnego jedzenia pochodzą z Włoch i Maroka.

