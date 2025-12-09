Szokujące słowa Trumpa do dziennikarki. "Jesteś wstrętna, straszna"

Prezydent Trump ponownie znalazł się w centrum uwagi z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi.

Podczas spotkania z mediami nazwał dziennikarkę "wstrętną i straszną" w odpowiedzi na pytanie o publikację nagrania.

Czy incydent ma związek z atakiem na łódź przemytników i zarzutami o złamanie prawa?

W Gabinecie Owalnym dochodzi do coraz bardziej kuriozalnych scen, a świat zastanawia się, czy Donald Trump ma jakąkolwiek kulturę osobistą. Amerykańskie media donoszą o incydencie, jaki miał miejsce w Białym Domu w poniedziałek, 8 grudnia. Prezydent USA Donald Trump miał nazwać jedną z reporterek "wstrętną i straszną". A zaczęło się od pytania o publikację nagrania z ataku amerykańskich sił na łódź przemytników.

Trump został zapytany przez dziennikarkę stacji ABC News o to, czy popiera publikację nagrania z ponownego ataku amerykańskich sił na łódź przemytników, na której byli rozbitkowie. "To, co Pete Hegseth [szef Pentagonu - przyp. red.] zdecyduje, mi pasuje" - odpowiedział jej Trump. Zaprzeczył też, by mówił, że nie ma problemu z opublikowaniem nagrania z ataku i powtórzył, że dzięki ostrzelaniu jednej łodzi z narkotykami ratowane są życia 25 tys. Amerykanów. "Ta łódź była załadowana narkotykami. Widziałem nagranie. Próbowali odwrócić łódź tak, by znowu mogła płynąć. A my tego nie chcieliśmy, bo łódź była pełna narkotyków".

Trump atakuje dziennikarkę: "Jesteś wstrętną, naprawdę wstrętną reporterką"

Dziennikarka jednak nie dawała za wygraną i twardo dopytywała o publikację. Wtedy Donald Trump stracił panowanie nad sobą. "Jesteś najbardziej wstrętną reporterką tutaj. Jesteś wstrętną, straszną, naprawdę straszną reporterką. I zawsze tak jest z tobą. Powiedziałem ci: cokolwiek Pete Hegseth będzie chciał zrobić, mi to pasuje" - wystrzelił.

Admirał zaprzecza. Hegseth nie kazał "zabić ich wszystkich"?

PAP przypomina, że "Washington Post" podał, iż 2 września siły USA zabiły dwie osoby, które przeżyły ostrzał łodzi domniemanych przemytników narkotyków. Działanie takie miało być wykonanie na słowny rozkaz szefa Pentagonu, by "zabić ich wszystkich". Kongres chce od Trumpa pełnej relacji z ataku na tle pojawiających się pytań o to, czy nie doszło do złamania prawa. Admirał Frank "Mitch" Bradley utrzymuje, że Hegseth nie wydał rozkazu, o którym doniosły media.