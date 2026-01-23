Tajemnicze zaginięcie Polki na Islandii! Gdzie jest 27-letnia Kasia?

Na Islandii zaginęła 27-letnia Katarzyna Mrozowicz z Sierakowic. Policja pokazała zdjęcia Polki

Niepokojące doniesienia z Islandii! Zaginęła tam bez śladu 27-letnia Polka Katarzyna Mrozowicz, pochodząca z województwa pomorskiego. Wpis na Facebookowej stronie Komendy Powiatowa Policji w Kartuzach z dnia 22 stycznia głosi: "Dziś policjanci z Komisariatu Policji w Sierakowicach przyjęli zawiadomienie od zaniepokojonej rodziny o zaginięciu 27-letniej Katarzyny Mrozowicz, przebywającej na terenie Islandii. Kobieta ostatni raz kontaktowała się telefonicznie z rodziną w dniu: 12.01.2026 r. Rysopis kobiety: około 160 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, włosy koloru blond, oczy koloru piwnego, na prawym ramieniu kobieta posiada tatuaż w kształcie fali. Prosimy wszystkie osoby, które wiedzą gdzie kobieta może przebywać o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kartuzach. 477422222".

ZOBACZ TEŻ: Brytyjscy dziennikarze zrobili mapę miejsc, które będą najlepszą kryjówką w razie wielkiego konfliktu. Polski nie ma wśród nich. Najbliżej Szwajcaria i Islandia

"Wiemy, że zgubiła telefon. Zostawiła rzeczy u nowo poznanej znajomej i od tamtego czasu nie ma z nią kontaktu"

Także bliscy Polki poszukują jej, zamieszczając ogłoszenia w sieci. Siostra Katarzyny, pani Anna, tak napisała w mediach społecznościowych: "Ktokolwiek widział lub ma jakiekolwiek informacje. Poszukuję siostry Katarzyny. Ostatni raz była widziana pod adresem Eskhilid 20 Reykjavík 105 dnia 12 stycznia. Wiemy, że zgubiła telefon. Zostawiła rzeczy u nowo poznanej znajomej i od tamtego czasu nie ma z nią kontaktu. Blondynka, 160 cm wzrostu. Nie nawiązuje kontaktu z rodziną ani najbliższymi przyjaciółmi. Jeśli cokolwiek wiesz, prosimy o kontakt".