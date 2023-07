To będzie najgorętszy weekend w dziejach Europy! Ponad 48 stopni, pogodowy kataklizm

Potworny front Cerberus nadciąga na Europę. To będzie prawdziwe piekło. Naukowcy biją na pogodowy alarm

Nadciąga ogromny upał - meteorolodzy ostrzegają przed tym już od co najmniej tygodnia. Jednak teraz okazuje się, że dodatkowo będzie to prawdopodobnie największy skwar w dziejach Europy! Front Cerberus nadciągający na nasz kontynent znad Sahary jest niebezpieczny dla życia i zdrowia - ostrzegają w swoich komunikatach brytyjscy meteorolodzy z MET Office. I podają przerażające prognozy. Temperatura może sięgnąć, a nawet znacznie przekroczyć 48 stopni Celsjusza. Gdzie będzie najgorzej? Najgoręcej ma być na południu Włoch. To tam słupki rtęci podskoczą w ten weekend, a najpewniej także w ciągu całej reszty miesiąca, aż do ponad 48 stopni Celsjusza. W dodatku chodzi o temperaturę w cieniu, a w słońcu, przy samej ziemi w Hiszpanii zanotowano wczoraj, 13 lipca aż... 60 stopni.

Dotychczasowy rekord temperatury w Europie to 48,8 stopnia Celsjusza we Włoszech w 2021 roku. Padnie nowy rekord?

Niewiele lepiej będzie w Grecji, gdzie spodziewana jest temperatura wynosząca 45 stopni Celsjusza oraz w Hiszpanii, gdzie ma być 46 stopni. Również Chorwacja i południe Francji staną się rozgrzanymi piekarnikami. We Włoszech już dochodzi do omdleń turystów w rejonie popularnych zabytków. Cerberus, nazwa złowrogiego frontu pogodowego, wzięła się od nazwy mitologicznego psa strzegącego bram Hadesu, czyli starożytnych piekieł. Nic dziwnego, bo turystów w popularnych kurortach naprawdę czeka piekło! Co gorsza, pojawiają się ostrzeżenia przed pożarami. Już w poprzednich latach pustoszyły one turystyczne, malownicze regiony w Grecji czy Hiszpanii. Czy padnie rekord? Dotychczasowy to 48,8 stopnia zanotowane we Włoszech w sierpniu 2021 roku. Teraz może być jeszcze gorzej!

