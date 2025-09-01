Tragedia w Chorwacji, jest mowa o Polakach. Ojciec wydał oświadczenie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-01 13:24

Co wydarzyło się na początku ubiegłego miesiąca w Chorwacji? W nocy z 3 na 4 sierpnia zginął 67-letni Nikša Šodan. W sprawę zamieszani są dwaj Polacy, w tym Łukasz F., syn znanego przedsiębiorcy ze Śląska. Chorwacka prokuratura postawiła Polakom zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Obaj mężczyźni zostali zwolnieni z aresztu, ale zarzuty wobec nich pozostają w mocy. Ojciec jednego z mężczyzn wydał oświadczenie, któremu zaprzeczają chorwackie służby.

Chorwacja

i

Autor: pl/ Pixabay.com

Tragedia w Igrane. Polacy w centrum śledztwa, ojciec jednego z podejrzanych publikuje oświadczenie

W chorwackiej miejscowości Igrane na Riwierze Makarskiej doszło do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły lokalną społecznością. W nocy z 3 na 4 sierpnia zginął 67-letni Nikša Šodan, mieszkaniec miasteczka. W sprawę zamieszani są dwaj Polacy, w tym Łukasz F., syn znanego przedsiębiorcy ze Śląska. Według oficjalnego raportu policji, do tragedii doszło około godziny 1:50. Dwóch obywateli Polski miało zakłócać ciszę nocną, na co uwagę zwróciła im siostra zmarłego. Została odepchnięta na własnym podwórku, a gdy jej brat interweniował, doszło do szarpaniny. Nikša Šodan, mimo udzielonej pomocy, zmarł. Chorwacka prokuratura postawiła Polakom zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Obaj mężczyźni zostali zwolnieni z aresztu, ale zarzuty wobec nich pozostają w mocy.

ZOBACZ TEŻ: Uwaga Polacy jadący do Chorwacji! 34-latka straciła fortunę, robiąc jeden błąd

Ojciec podejrzanego broni syna. Chorwaccy śledczy nie wycofali zarzutów

Do sprawy odniósł się publicznie ojciec Łukasza F., publikując emocjonalne oświadczenie w mediach społecznościowych. Twierdził w nim, że jego syn jest niewinny, a opinia publiczna w Polsce „dokonała linczu”, nie czekając na pełne wyjaśnienia. Wskazywał również, że wypuszczenie podejrzanych z aresztu powinno dać do myślenia krytykom. „Wystarczyła jedna wypowiedź Chorwatki przekazana mediom, aby w komentarzach i nagłówkach gazet zrobiono z niego winnego” – napisał. Post jednak po pewnym czasie został usunięty. Chorwaccy śledczy podkreślają, że postępowanie trwa, a żadne zarzuty nie zostały wycofane. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje – zarówno wśród mieszkańców Igrane, jak i w Polsce, gdzie opinia publiczna uważnie śledzi jej przebieg.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI
CHORWACJA