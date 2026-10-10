Tragiczny wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji! Są ofiary śmiertelne i ranni

Tragiczny wypadek w Turcji: autokar z polskimi turystami zderzył się z minibusem w okolicach Izmiru, wywołując międzynarodowe zaniepokojenie.

Dwie osoby zginęły, a dziewięciu polskich obywateli odniosło obrażenia, choć ich stan jest obecnie stabilny.

Prokuratura bada okoliczności zdarzenia.

O szczegółach piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek autokaru z Polakami w Turcji. Dwie osoby nie żyją

Do wypadku doszło w piątek, 9 października. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali polscy turyści. Stan rannych Polaków określany jest jako dobry. Jak poinformował w sobotę, 10 października rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, siedmioro z nich trafiło do szpitala i tego samego dnia go opuściło.

Jak przekazał turecki dziennik „Hurriyet”, do wypadku doszło na trasie Aydin–Izmir, na terenie gminy Germencik. Autokar wycieczkowy przewoził turystów z lotniska w Izmirze w kierunku Aydin. W pewnym momencie kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar.

Siła zderzenia sprawiła, że oba pojazdy wypadły z drogi i znalazły się na zalesionym terenie. Jak podały tureckie media, dwie osoby podróżujące minibusem poniosły śmierć, natomiast dziewięciu pasażerów autokaru zostało przewiezionych do szpitala.

Dziewięciu polskich turystów trafiło do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku

Po zgłoszeniu wypadku na miejsce przyjechały zespoły ratownictwa medycznego, strażacy, przedstawiciele tureckiej agencji zarządzania kryzysowego AFAD oraz funkcjonariusze żandarmerii.

Prokuratura rozpoczęła dochodzenie, które wyjaśni dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia.

Aydın-İzmir otobanında turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile midibüs çarpıştı. Kazada 2 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, Polonyalı turist grubundan 9 kişi yaralandı. — Çarpışmanın ardından iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. https://t.co/Gq9o6u4Ag1— gdh (@gdhdijital) October 9, 2026

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