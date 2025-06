Trump niszczy program nuklearny Iranu. A co z Kim Dzong Unem?

Donald Trump przeprowadził naloty na Iran, celując w obiekty związane z jego programem nuklearnym i twierdząc, wbrew ustaleniom własnego wywiadu, że Teheran był o krok od budowy bomby atomowej oraz zniszczenia nią Izraela. Bez względu na to, czy naprawdę zmiażdżył irański program, czy nie, nie sposób nie zadać pytań o to, co w takim razie z nuklearnym programem Kim Dzong Una. Czemu Trump nie chce go bombardować? "The New York Times" ma swoją teorię.

