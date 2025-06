Udział USA w wojnie nie do uniknięcia? Jest jeden powód

"The New York Times": Fordo, kluczowe miejsce w irańskim programie nuklearnym, może zostać zniszczone tylko siłami USA

Fordo to symbol największego wyzwania, jakie stawia irański program nuklearny - według Iranu cywilny i niegroźny, według USA i Izraela mający na celu zbudowanie bomby atomowej i zrzucenie jej na Izrael.

Ulokowana głęboko pod górą instalacja wzbogacania uranu to najbardziej ufortyfikowane miejsce tego typu na świecie. Zbudowana z myślą o przetrwaniu izraelskiego ataku, jest niemal nieosiągalna dla współczesnych sił zbrojnych. Według analizy "The New York Times" - "niemal", bo możliwa do unicestwienia tylko i wyłącznie przez siły amerykańskie. A to by oznaczało, że jeśli USA i Izrael chcą osiągnąć swój cel, jakim jest zatrzymanie irańskiego programu nuklearnego, Ameryka musi włączyć się w konflikt na Bliskim Wschodzie lub załatwić sprawę drogą dyplomatyczną. A to drugie jest coraz bardziej wątpliwe, bo ajatollahowie nie zamierzają łatwo się poddać i grożą wprost atakami na bazy USA, Francji i Wielkiej Brytanii w regionie, choć według Axios chcą również uniknąć eskalacji i zaangażowania Ameryki.

Tylko Ameryka ma klucz. "Bunker buster" może zniszczyć serce programu nuklearnego

Jedynym państwem, które ma fizyczną zdolność zniszczenia Fordo, są Stany Zjednoczone - argumentują komentatorzy "The New York Times". 13-tonowa bomba penetrująca GBU-57, tzw. „bunker buster”, potrafi przebić dziesiątki metrów skały i betonu. Ale z uwagi na jej wagę i gabaryty (ponad 6 metrów długości), jedynym samolotem zdolnym do jej przenoszenia jest bombowiec B-2 Spirit, której Izrael nie ma. Z drugiej strony Tel Awiw może nie zniszczyć Fordo, ale znacznie ograniczyć jego funkcjonalność przez atak na infrastrukturę wspierającą. To daje pewną szansę na uniknięcie globalnego konfliktu.

“Attacking Fordo is central to any effort to destroy Iran’s ability to make nuclear weapons.”Iran’s Best-Protected Nuclear Site Is Deep Underground https://t.co/ZXFxuQ4boH via @NYTimes— Annie Jacobsen (@AnnieJacobsen) June 17, 2025

Sonda Czy wojna na Bliskim Wschodzi stanowi zagrożenie dla Europy? Tak Nie Nie mam zdania