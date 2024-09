Wielka Brytania zgodzi się na prośby Ukrainy? Putin grozi, że to oznacza wojnę

Ukraina dostanie zgodę na ataki pociskami dalekiego zasięgu w Rosji? Putin grozi wojną, Londyn na razie dyplomatycznie, ale zapowiada, że "nie damy się zastraszyć"

Państwa zachodnie zastanawiają się na tym, czy zezwolić Ukrainie na uderzanie w cele na terytorium Rosji przy pomocy pocisków dalekiego zasięgu dostarczonych przez Zachód. Rozmowy na ten temat skomentował kilka dni temu Władimir Putin. Rosyjski prezydent wprost zagroził NATO wojną, jeśli wyda ono zgodę na to, by Ukraina uderzała na terenie Rosji pociskami dalekiego zasięgu. "Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, będzie to oznaczać nic innego, jak bezpośrednie zaangażowanie państw NATO w wojnę na Ukrainie. Zmieniłoby to naturę konfliktu. Oznaczałoby to, że państwa NATO są w stanie wojny z Rosją" – powiedział Władimir Putin. Mimo to narady na temat dania Ukrainie zielonego światła do przeprowadzania takich uderzeń trwają, a Wołodymyr Zełenski często apeluje o wydanie tej zgody. A choć politycy nie stwierdzają wprost, że zgoda będzie, to jednocześnie zapewniają, iż nie dadzą się zastraszyć nuklearnymi groźbami Putina.

Szef brytyjskiej dyplomacji: "Putin co kilka miesięcy grozi użyciem broni nuklearnej, to całkowicie nie do przyjęcia. Nie damy się zastraszyć bezwstydnym popisom Putina"

"Toczy się debata na temat kolejnych pocisków. I jak można się spodziewać, dyskutujemy o tym jako sojusznicy. Nie zamierzam omawiać szczegółów operacyjnych tego, ponieważ nie zamierzam pomagać Putinowi, gdy zbliżamy się do zimy" - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy w rozmowie ze stacją Sky News, komentując niedzielne spotkanie premiera Keira Starmera z prezydentem USA Joe Bidenem. "Putin co kilka miesięcy grozi użyciem broni nuklearnej, to całkowicie nie do przyjęcia. Nie damy się zastraszyć bezwstydnym popisom Putina. Powinien on teraz zaprzestać agresji i opuścić Ukrainę" - dodał brytyjski minister spraw zagranicznych. Między wierszami dodał, że nie będzie tak, iż Londyn jako jedyny wyjdzie przed szereg i zezwoli Ukrainie na kontrowersyjne uderzenia. "Ważne jest, abyśmy jako sojusznicy wspierający Ukrainę mieli wspólną strategię, aby wygrać w przyszłości, (...) żadnej wojny nie wygrywa się jedną bronią" - powiedział Lammy. "Myślę, że najbliższe kilka tygodni i miesięcy mogą być krytyczne; to bardzo, bardzo ważne, byśmy wspierali Ukrainę w tej kluczowej wojnie o wolność" - powiedział z kolei premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer w Białym Domu.

Ukraine missile request under discussion - Lammy https://t.co/ceQRXRTwW7 pic.twitter.com/8ckMInPFCt— Politico Digital UK (@PoliDigitalUK) September 15, 2024

Biden during White House meeting with British PM Starmer scolds reporter asking about Putin’s threat of war with US: ‘Be quiet’.Vladimir Putin said allowing Ukraine to use long-range Western weapons would mean NATO countries were “at war with Russia.” pic.twitter.com/RhnTBjN1RF— Breaking News (@TheNewsTrending) September 15, 2024

