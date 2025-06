pilne!

Wstrząsające informacje o liczbie ofiar katastrofy lotniczej w Indiach! Pasażerowie to nie wszystko!

Koszmarne wieści z Azji! Samolot linii Air India lecący z Ahmedabadu do Londynu rozbił się kilka minut po starcie. Na pokładzie znajdować miały się 242 osoby! Pojawiły się już szczegółowe informacje o ich narodowości. Stacja Times Now ustaliła, że w katastrofie samolotu zginęło co najmniej 110 osób! Do tego indyjskie służby ratownicze przekazały, że z budynku, w który uderzył samolot, wydobyto ciała co najmniej 30 osób! Najnowsze wieści są fatalne!