Wywiad ostrzega! Putin rozważa scenariusze konfliktu zbrojnego z Polską!

Ukraiński wywiad alarmuje, że Rosja postrzega "bezpośrednią konfrontację z Europą" jako realny scenariusz do 2045 roku, zagrażając bezpieczeństwu kontynentu.

Kreml aktywnie opracowuje scenariusze konfliktu dla Polski, krajów bałtyckich i Europy Północnej, dążąc do destabilizacji regionu.

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Bardzo niepokojące wieści płyną z Ukrainy. Służba Wywiadu Zewnętrznego Ukrainy (SZRU) poinformowała we wtorek, 13 października, że choć wciąż głównym narzędziem Rosji pozostaje wojna hybrydowa, Kreml traktuje "bezpośrednią konfrontację z Europą jako jeden z realnych wariantów do 2045 roku". Rosja aktywnie opracowuje m.in. scenariusze dotyczące Polski, krajów bałtyckich oraz Europy Północnej, uwzględniając również nastroje społeczne.

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"Według danych Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, Rosjanie wymieniają Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Polskę, Finlandię oraz kraje bałtyckie jako główne państwa nieprzyjazne. Jednocześnie 61 proc. ankietowanych uważa, że nadszedł czas na negocjacje, ale 59 proc., że w przypadku ich niepowodzenia należy zintensyfikować agresywne działania" – informuje wywiad. W raporcie dodano, że "jednym z możliwych działań ma być wywołanie regionalnego kryzysu na wschodniej flance Sojuszu". "Celem nie jest pokonanie NATO w sensie wojskowym, lecz wykazanie jego rzekomej niezdolności do szybkiego reagowania i zbiorowej obrony swoich członków".

"Rosja szykuje się do długotrwałej konfrontacji"

SZRU ma informacje, że w Europie przebywa obecnie prawie 400 funkcjonariuszy rosyjskich służb specjalnych. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie dywersji, cyberataków i szpiegostwa oraz systematyczne sprawdzanie granic tego, co dopuszczalne poniżej progu odpowiedzi militarnej NATO. Ukraiński wywiad nie ma wątpliwości, że Rosja szykuje się do długotrwałej konfrontacji, dlatego "ochrona wschodniej granicy Europy i wsparcie dla Ukrainy stanowią elementy strategii powstrzymywania wspólnego wroga".

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