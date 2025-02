Zamach w Austrii, 14-latek nie żyje! "Syryjczyk rzucił się z nożem na przechodniów"

Przemówienie J.D. Vance'a. Co powiedział? Takie są reakcje unijnych polityków!

Amerykanie spotkali się z Łukaszenką! To sygnał dla Putina

Co dalej z Ukrainą?

Zamach w Austrii. Nożownik atakował ludzi na ulicy, zginął 14 latek, cztery osoby ranne

Zaledwie dwa dni po tragicznym zamachu terrorystycznym w Monachium podobne wiadomości docierają z Austrii. Jak podaje miejscowa policja, cytowana m.in. przez dpa, w centrum miejscowości Villach na południu Austrii 15 lutego około godziny 16. miał miejsce atak nożownika na przechodniów. Sprawcą jest 23-letni obywatel Syrii posiadający pozwolenie na pobyt w Austrii. Nie są jeszcze znane jego motywy. Niestety, jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Ofiara śmiertelna to 14-letni chłopiec. Według telewizji ORF nożownik mieszkał ośrodku dla uchodźców, a policja przeprowadziła tam przeszukanie.

Dwa dni temu miał miejsce inny zamach na przypadkowych ludzi. Afgańczyk zabił 2-latkę i jej 37-letnią mamę

W tym samym czasie poinformowano, że zmarły dwie osoby ranne podczas zamachu terrorystycznego w Monachium. Jak poinformowały bawarskie władze, nie żyją 2-letnia dziewczynka i jej 37-letnia mama, które odniosły najcięższe obrażenia podczas czwartkowego (13 lutego) ataku. 24-letni Afgańczyk krzycząc "Allahu Akbar" wjechał samochodem w tłum. Podczas przesłuchania przyznał, że zrobił to w pełni świadomie. W ataku rannych zostało aż 39 osób. Pojazd wjechał w ludzi biorących udział w demonstracji. Należeli oni do Verdi, jednego z największych niemieckich związków zawodowych. Monachijska policja podała, że kierowca samochodu, który wjechał w tłum, został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Do zamachu doszło na jeden dzień przed trwającą właśnie Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa.

BREAKING:Terrorist attack in Villach, Austria.A Syrian asylum seeker stabbed 5 random people on the street, killing a 14-year-old boy.Witnesses say he shouted “Allahu Akbar” after the attack and was smiling when arrested by the police. Source: Salzburger Nachrichten. pic.twitter.com/NWmLg4IQxl— Visegrád 24 (@visegrad24) February 15, 2025

Sonda Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak Nie Trudno powiedzieć

Autor:

QUIZ. Test geograficzny. Słynne budowle! Powinien znać je każdy Pytanie 1 z 10 Centrum Pompidou znajduje się... W Berlinie W Paryżu W Luksemburgu Następne pytanie