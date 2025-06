Zamordował trzy córeczki i zbiegł. Szukają go w lesie. "To wojskowy, umie przetrwać"

Ta zbrodnia kilka dni temu wstrząsnęła całą Ameryką! 32-letni Travis Decker 30 maja uprowadził swoje trzy córeczki w wieku 5, 8 i 9 lat. Zgłoszenie do śledczych wpłynęło od matki dziewczynek, które na stałe przebywały właśnie z nią. Przerażona kobieta zgłosiła, że bardzo obawia się o ich bezpieczeństwo, bo jej były mąż, a ojciec dzieci, ma poważne problemy psychiczne. Niestety szybko potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Wszystkie trzy dziewczynki zostały w poniedziałek (2 czerwca) znalezione martwe w pobliżu kempingu na wschód od Seattle. Wszystkie miały głowy owinięte workami foliowymi.

Horror w USA. Były wojskowy porwał i brutalnie zamordował trzy córeczki

Wtedy zaczęły się zakrojone na coraz większą skalę poszukiwania ojca dziewczynek, który na kilka dni przed zaginięciem dzieci zaczął wyszukiwać w sieci informacji na temat tego, jak przeprowadzić się do Kanady i jak znaleźć tam pracę. Jak podaje "The New York Times", jego samochód został znaleziony w pobliżu kempingu Rock Island, niedaleko miejsca, w którym ostatecznie odkryto ciała dziewcząt. To były wojskowy. Biuro szeryfa wydało komunikat, w którym przewiduje, że Decker z pewnością "jest dobrze zorientowany w przetrwaniu na pustkowiu i jest w stanie spędzić dni, a nawet tygodnie sam w lesie i z bardzo niewielkim wyposażeniem".

Wielka obława w Stanach. "Zamykajcie drzwi, włączajcie światła"

Mężczyzny szuka ponad stu funkcjonariuszy organów ścigania. Duże połacie dzikiej przyrody wokół miejsca, w którym znaleziono ciała dziewcząt, zostały zamknięte. "Służba Leśna Stanów Zjednoczonych zamknęła niektóre szlaki, drogi i kempingi w Okanogan-Wenatchee National Forest. W czwartek Służba Parków Narodowych zamknęła części Lake Chelan National Recreation Area, części North Cascades National Park Service Complex na północ od lasu narodowego. W piątek (6 czerwca) gubernator Bob Ferguson obiecał wesprzeć śledztwo, wysyłając zasoby Gwardii Narodowej i fundusze awaryjne" - czytamy. Wysłano też dodatkowe śmigłowce, a w poszukiwania zaangażowało się FBI.

Władze zaleciły mieszkańcom odległych części hrabstw Chelan, Kittitas, King, Snohomish i Okanagan podjęcie środków ostrożności, takich jak zamykanie drzwi i włączanie świateł zewnętrznych. "Jeśli zobaczą Deckera, powinni unikać zbliżania się do niego i zadzwonić pod numer 911" - apeluje "NYT".