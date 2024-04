Zazdrosna żona chwyciła nóż i obcięła mężowi penisa! Powiedział o jedno słowo za dużo

Horror w Rosji! Żona odcięła mężowi penisa podczas awantury domowej. Co dokładnie się stało? Jak donoszą liczne lokalne źródła, takie jak Region 116, KazanFirst czy Naberezhnye Chelny Life, małżonkowie siedzieli w mieszkaniu w Mendelejewsku i pili wódkę. W pewnym momencie mężczyźnie z jakichś powodów zebrało się na zwierzenia i szczerość. Powiedział o jedno słowo za dużo i na pewno gorzko tego żałuje! Mianowicie ujawnił swojej żonie, że ją zdradził. Wtedy w mieszkaniu wybuchła karczemna awantura. W pewnym momencie w ręki 34-letniej Tatiany Rykowej błysnął wielki kuchenny nóż. Oszalała z zazdrości kobieta zadała małżonkowi jeden cios. Gdy na miejsce wezwano służby, nieprzytomny mężczyzna leżał w morzu krwi bez pewnej części ciała, a mianowicie bez swojego przyrodzenia...

"Wiadomo, że podczas libacji alkoholowej mężczyzna przyznał się żonie, że ją zdradził. Ta wiadomość rozwścieczyła żonę"

Okaleczony mąż trafił na oddział intensywnej terapii. Lekarze ledwo odratowali mężczyznę, bo stracił dużo krwi. Niestety, nie udało się przyszyć z powrotem obciętego penisa. Podczas zatrzymania Tatiana Rykowa była także w szoku i chyba nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co zrobiła. Przyznała się do tego, że to ona ciężko zraniła swojego męża i została zatrzymana. "Wiadomo, że podczas libacji alkoholowej mężczyzna przyznał się żonie, że ją zdradził. Ta wiadomość rozwścieczyła żonę, więc wzięła nóż i zemściła się na mężu. Kiedy przyjechała załoga karetki, mężczyzna był już nieprzytomny z powodu szoku i bólu. Zabrano go na intensywną terapię, ale narządu płciowego nie udało się uratować" - pisze portal Naberezhnye Chelny Life.

